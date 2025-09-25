Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

Características del perrito



Rolly es un perrito de tamaño pequeño, de pelaje cortado, de color beige y con manchas negras en las orejas. Al momento de su desaparición, tenía un lazo azul y collar rojo.



Juana Horna señala que es muy importante encontrar a Rolly pues su dueña es una niña con habilidades diferentes que se encuentra muy consternada ante el hecho. Incluso ha dejado de percibir alimentos debido a que este perrito también era una mascota de apoyo para niña. Si usted ha visto a la mascotita, por favor, comunicarse al 980 602 404.