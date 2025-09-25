menu
Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición, Rolly portaba un lazo azul y collar rojo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rolly es un perrito de tamaño pequeño, de pelaje cortado, de color beige y con manchas negras en las orejas.

Rolly es un perrito de tamaño pequeño, de pelaje cortado, de color beige y con manchas negras en las orejas.

Santos Juana Horna Acosta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de la mascotita Rolly que desapareció el pasado 9 de diciembre tras salir de la vivienda ubicada en la calle 26 de julio, distrito de Florencia de Mora, Trujillo.

El hecho se dio cuando un señor sacó su camión que guardaba en  la cochera de la familia, el perrito y otras dos mascotitas salieron y solo los dos últimos perritos entraron a casa.

Características del perrito

Rolly es un perrito de tamaño pequeño, de pelaje cortado, de color beige y con manchas negras en las orejas. Al momento de su desaparición, tenía un lazo azul y collar rojo.

Juana Horna señala que es muy importante encontrar a Rolly pues su dueña es una niña con habilidades diferentes que se encuentra muy consternada ante el hecho. Incluso ha dejado de percibir alimentos debido a que este perrito también era una mascota de apoyo para niña. Si usted ha visto a la mascotita, por favor, comunicarse al 980 602 404. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

mascotita menor Rotafono Trujillo Lima
