Villa El Salvador: familia busca a perrita Peppa que se perdió hace seis días tras salir de su vivienda

Abel Cornejo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Peppa que se perdió el pasado 7 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.
El hecho se dio al promediar las 9 de la noche cuando la mascota salió de su casa y cruzó la avenida Revolución y se fue con dirección a la avenida José Olaya Balandra, según pudo ver en las cámaras de seguridad, Abel.
Peppa es una perrita de 13 años, de tamaño pequeño, de color beige, de contextura gruesa, patitas cortas y una de ellas, de color blanco. Su carácter es un poco uraño, y solía morder a personas extrañas. Sin embargo, algunos testigos que vieron a la perrita y hablaron con Abel indicaron que Peppa estaba bastante asustada y se dejó acariciar por una niña.
Abel Conejo se encuentra muy preocupado por el estado de su perrita, pues indica que por su avanzada edad, es muy probable que se le haga difícil pasar los días en la calle. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 912 289 365.
