Villa El Salvador: familia busca a perrito extraviado hace cuatro días en inmediaciones de mercado Unicachi

Doki es de tamaño pequeño, pelaje blanco con manchas marrón claro. Tiene entre 4 y 5 años.
Leonardo Villarreal se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que ayuden a encontrar a su perrito Doki, que se perdió el 18 de junio en las inmediaciones del mercado Unicachi, en el distrito limeño de Villa El Salvador.
El perrito Doki se extravió hace cuatro días, luego de que siguiera a la tía del dueño hasta el mencionado establecimiento comercial a las 8 de la mañana.
"El perro se perdió el jueves a las 8 de la mañana aproximadamente en el mercado Unicachi, cuando siguió a mi tía. Mi tía supuso que iba a regresar el perro, por lo que cuando lo perdió de vista ya no lo buscó y cuando regresó mi tía a la casa, resulta que el perro no estaba en la casa. Ella pensó que iba a regresar a la casa, pero no fue así”, explicó Leonardo.
La familia se encuentra angustiada por la desaparición de su amada mascota. Leonardo Villarreal pide ayuda a la comunidad para encontrar a su perrito.
“El perro es parte de la familia. Estamos muy apenados, les pido encarecidamente su apoyo con esta situación que la verdad nos tiene muy consternados, sí tiene muy apenados a toda la familia”, solicitó.
“Doki es parte de nuestra familia y lo estamos buscando desesperadamente", dijo su dueño.
Doki es de tamaño pequeño, pelaje blanco con manchas marrón claro. Tiene entre 4 y 5 años. No lleva collar ni ningún accesorio.
Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al siguiente número telefónico 923 013 886. Se ofrece una recompensa para la persona que lo encuentre.
“Doki es parte de nuestra familia y lo estamos buscando desesperadamente. Si lo has visto o alguien te lo ha ofrecido, por favor comunícate de inmediato”, manifestó.
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