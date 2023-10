Villa el Salvador: familia busca a perrito Sebastián, de 14 años, que se perdió hace cinco días

Características de Sebastián

Sebastian es un perrito de 14 años de edad, de raza mestiza y tamaño mediano. Por tener una edad tan avanzada, el can ya no ve bien desde lejos, es lento para caminar y no escucha del todo.

Tiende a cojear por ratos en la pata derecha, producto de un accidente que tuvo hace algún tiempo atrás, pero del cual ya se venía recuperando. Asimismo, tiene una mordedura en la punta de su oreja.

La familia de Sebastian se encuentra muy preocupada por saber sobre el paradero actual del perrito es por ello que instan a la población a que, de conocer alguna información sobre el can, comunicarse al siguiente número: 949435584.