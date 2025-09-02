menu
Mascotas

Villa El Salvador: familia busca a perrito Toby que se perdió tras escapar de su casa

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición a la altura de la avenida Solidaridad, en Villa El Salvador, Toby no utilizaba ni corra, placa o ropita puesta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Toby es un perrito macho, de tamaño pequeño, de color gris y negro y pequeñas manchas beige en las orejas.

Anelhy Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Toby que se perdió el pasado martes 26 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador

El hecho se dio al promediar las 9.00 p. m., cuando su mascota aprovechó que la puerta de su casa estaba abierta para salir. Cabe mencionar que su hogar queda en la avenida Solidaridad.

Características del perrito desaparecido

Toby es un perrito macho, de tamaño pequeño, de color gris y negro y pequeñas manchas beige en las orejas. Asimismo, su dueña detalla que el perrito es de carácter bastante amigable y le teme a los cohetes.

Al momento de su desaparición, Toby no utilizaba ni corra, placa o ropita puesta. Su dueña se encuentra muy preocupada por su perrito, ya que relató que su madre es paciente oncológica y está desesperada tratando de hallar a su pequeño engreído. Si usted ha visto al perrito llamada Toby por favor llamar al siguiente número:  953258552.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

perrito perdido mascotas Rotafono Villa El Salvador Lima
