Villa El Salvador: familia busca a perrito Toby que se perdió tras escapar de su casa

Anelhy Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Toby que se perdió el pasado martes 26 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.
El hecho se dio al promediar las 9.00 p. m., cuando su mascota aprovechó que la puerta de su casa estaba abierta para salir. Cabe mencionar que su hogar queda en la avenida Solidaridad.
Toby es un perrito macho, de tamaño pequeño, de color gris y negro y pequeñas manchas beige en las orejas. Asimismo, su dueña detalla que el perrito es de carácter bastante amigable y le teme a los cohetes.
Al momento de su desaparición, Toby no utilizaba ni corra, placa o ropita puesta. Su dueña se encuentra muy preocupada por su perrito, ya que relató que su madre es paciente oncológica y está desesperada tratando de hallar a su pequeño engreído. Si usted ha visto al perrito llamada Toby por favor llamar al siguiente número: 953258552.
