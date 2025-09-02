Villa El Salvador: familia busca a perrito Toby que se perdió tras escapar de su casa

Anelhy Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Toby que se perdió el pasado martes 26 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El hecho se dio al promediar las 9.00 p. m., cuando su mascota aprovechó que la puerta de su casa estaba abierta para salir. Cabe mencionar que su hogar queda en la avenida Solidaridad.

