Villa El Salvador: familia ruega ayuda para encontrar a su perrito desaparecido hace 20 días

“Estamos muy tristes, mi hijito sufre y yo no puedo dormir ni he ido a trabajar porque la casa se siente con un vacío enorme", expresó Elizabeth.
Elizabeth Palacios Montano busca con desesperación a su perrito llamado Zorro o Lobito, que se perdió el 27 de diciembre, en el distrito limeño de Villa El Salvador.
Su mascota se perdió de una habitación que alquila en el tercer piso de una vivienda, en el sector 2, manzana M, del Grupo 1, en el cruce de las avenidas Central y El Sol.
A pesar de haber colocado afiches y buscado en mercados o basureros, la familia no ha logrado localizarlo y ahora ofrece una recompensa económica por su retorno.
Elizabeth pide ayuda a la comunidad para encontrarlo pronto, pues tanto ella como su hijo han perdido el sueño y la alegría debido al vacío emocional que dejó el can.
“Estamos muy tristes, mi hijito sufre y yo no puedo dormir ni he ido a trabajar porque la casa se siente con un vacío enorme. No hemos tenido fiesta de Año Nuevo ni Nochebuena. Oro a Dios para que aparezca pronto y daré recompensa, pues es un ser maravilloso e increíble”, expresó con angustia.
El perrito es de raza pequeña, de tres años, y su pelaje es de color beige. Tiene un corte pequeño en una de las orejas por una mordida.
La dueña describe a su perro como un animal dócil, amoroso y de raza pequeña que solía dormir fuera de su habitación antes de perderse sin dejar rastro.
Cualquier información sobre el paradero de la mascota, pueden comunicarse con Elizabeth Palacios al siguiente número telefónico 972 111 407. La familia ofrece una recompensa económica y un televisor.
