Villa El Salvador: familia ruega ayuda para encontrar a su perrito desaparecido hace 20 días

Elizabeth Palacios Montano busca con desesperación a su perrito llamado Zorro o Lobito, que se perdió el 27 de diciembre, en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Su mascota se perdió de una habitación que alquila en el tercer piso de una vivienda, en el sector 2, manzana M, del Grupo 1, en el cruce de las avenidas Central y El Sol.

A pesar de haber colocado afiches y buscado en mercados o basureros, la familia no ha logrado localizarlo y ahora ofrece una recompensa económica por su retorno.

“Estamos muy tristes"

Elizabeth pide ayuda a la comunidad para encontrarlo pronto, pues tanto ella como su hijo han perdido el sueño y la alegría debido al vacío emocional que dejó el can.

“Estamos muy tristes, mi hijito sufre y yo no puedo dormir ni he ido a trabajar porque la casa se siente con un vacío enorme. No hemos tenido fiesta de Año Nuevo ni Nochebuena. Oro a Dios para que aparezca pronto y daré recompensa, pues es un ser maravilloso e increíble”, expresó con angustia.