Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

Una familia pide ayuda para hallar a su perrita llamada Luna que fue robada junto a la camioneta en la que se desplazaba con su familia, el tres de octubre pasado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

A través del Rotafono de RPP, Fiorella Oropeza Candela, dijo que delincuentes robaron su vehículo cuando ingresaban a su vivienda, en la cuarta Etapa, Barrio 3, en el sector 2.

Al día siguiente, el 4 de octubre, hallaron su camioneta en una zona descampada en el distrito de Lurín y dentro de la unidad a dos de sus tres mascotas.

“Dentro del carro estaban mis tres perritas, ya que regresábamos del parque y aunque logramos recuperar a dos de ellas, aún falta encontrar a Luna, quien también responde al nombre de Bombo. Me siento muy angustiada por no saber nada de ella”, expresó con angustia.

Luna fue vista por última vez cerca de Plaza Vea de Lurín, por la zona descampada, pero hasta el momento no han podido encontrarla.