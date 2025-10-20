menu
Mascotas

Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

Rotafono de RPP | Delincuentes se llevaron el vehículo y en su interior a la mascota, en la que se desplazaba su familia el viernes 3 de octubre. Luna necesita tratamiento médico.
| | Laura Urbina Saldaña
Luna fue vista por última vez cerca de Plaza Vea de Lurín.

Luna fue vista por última vez cerca de Plaza Vea de Lurín. | Fuente: Rotafono

Una familia pide ayuda para hallar a su perrita llamada Luna que fue robada junto a la camioneta en la que se desplazaba con su familia, el tres de octubre pasado en el distrito limeño de Villa El Salvador.  

A través del Rotafono de RPP, Fiorella Oropeza Candela, dijo que delincuentes robaron su vehículo cuando ingresaban a su vivienda, en la cuarta Etapa, Barrio 3, en el sector 2.

Al día siguiente, el 4 de octubre, hallaron su camioneta en una zona descampada en el distrito de Lurín y dentro de la unidad a dos de sus tres mascotas.

“Dentro del carro estaban mis tres perritas, ya que regresábamos del parque y aunque logramos recuperar a dos de ellas, aún falta encontrar a Luna, quien también responde al nombre de Bombo. Me siento muy angustiada por no saber nada de ella”, expresó con angustia.

Luna fue vista por última vez cerca de Plaza Vea de Lurín, por la zona descampada, pero hasta el momento no han podido encontrarla. 

Características de Luna

Luna tiene tres años, es de color blanco con crema. Llevaba una chompa polar rosada sin mangas. Tiene un espolón (uña extra) en una de sus patitas, lo que la hace fácil de reconocer cola pequeña. Es tímida de carácter. 

La mascota se encuentra enferma de los riñones y recibe medicamentos diarios, es por eso que la familia pide la ayuda de la comunidad de Lurín y Villa El Salvador para recuperar a su perrita.

“Por favor, ayúdenme a difundir esta información para poder reencontrarnos con ella. Estamos muy preocupados en casa”, expresó.

Cualquier información puede comunicarse con Fiorella Oropeza al siguiente número telefónico 941 247 646. 

