Villa María del Triunfo: buscan a perrita Sofia que escapó tras estruendo de fuegos artificiales

Liz Palma Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a la perrita Sofia, quien escapó ayer de su casa, tras el estruendo de los fuegos artificiales navideños en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

La señora Liz contó que la mascota de su hermana se extravió a las ocho de la noche, luego de que abriera la puerta para que saliera un momento e hiciera sus necesidades; sin embargo, la perrita aprovechó la oportunidad para huir velozmente por la primera cuadra de la avenida Villa María.

Liz Palma expresó su preocupación, ya que los dueños de la perrita, quienes estaban de vacaciones, regresarán a casa para continuar con las labores de búsqueda, pues la mascota representa un apoyo emocional para su sobrina menor que se encuentra mal de salud.

La perrita es de raza mestiza, de pelaje gris y arena. Es tímida y tiene un año. Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 982 740 488.