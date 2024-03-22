Villa María del Triunfo: familia busca a perrita Wayna que desapareció tras huir del ruido de los fuegos artificiales

Wayna es una perrita hembra, de tamaño mediano, de color beige y manchitas blancas en su patita.
Nataly Figueroa López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Wayna que se perdió el pasado 31 de marzo tras huir del ruido de los fuegos artificiales en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
Según Nataly, la perrita habría salido tras escuchar el estruendo provocado por fuegos artificiales en la zona conocida como Machu Picchu. La familia cree que Wayna puede estar por Nueva Esperanza o José Galvez, lugares cercanos a la zona mencionada.
Wayna es hembra, de tamaño mediano, de color beige y manchitas blancas en su patita. Asimismo, Nataly refiere que su madre y Wayna recién se habían mudado a Villa María del Triunfo, aquel 31 de marzo desde el Rímac, lo que podría haber contribuido a que la mascota se sienta desorientada.
Nataly se encuentra muy preocupada por conocer el paradero de Wayna. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 963 448 532
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