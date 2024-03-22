menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Villa María del Triunfo: familia busca a perrita Wayna que desapareció tras huir del ruido de los fuegos artificiales

Rotafono de RPP | Nataly indica que la desaparición de Wayna se dio el día de su mudanza debido a que ellas vivían antes en el Rímac.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Wayna es una perrita hembra, de tamaño mediano, de color beige y manchitas blancas en su patita.

Wayna es una perrita hembra, de tamaño mediano, de color beige y manchitas blancas en su patita.

Nataly Figueroa López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Wayna que se perdió el pasado 31 de marzo tras huir del ruido de los fuegos artificiales en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Según Nataly, la perrita habría salido tras escuchar el estruendo provocado por fuegos artificiales en la zona conocida como Machu Picchu. La familia cree que Wayna puede estar por Nueva Esperanza o José Galvez, lugares cercanos a la zona mencionada.

Te recomendamos
Lima: adulto intoxicado con materiales pesados fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Lima: adulto intoxicado con materiales pesados fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

 Lima: piden ayuda para que adulta mayor de 75 años sea referida al Hospital Almenara de EsSalud

Lima: piden ayuda para que adulta mayor de 75 años sea referida al Hospital Almenara de EsSalud

Características de Wayna

Wayna es hembra, de tamaño mediano, de color beige y manchitas blancas en su patita. Asimismo, Nataly refiere que su madre y Wayna recién se habían mudado a Villa María del Triunfo, aquel 31 de marzo desde el Rímac, lo que podría haber contribuido a que la mascota se sienta desorientada.

Nataly se encuentra muy preocupada por conocer el paradero de Wayna. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número:  963 448 532

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Villa María del Triunfo Wayna Rotafono mascotas
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Surquillo: busca a perrita que escapó de albergue para mascotas

Surquillo: busca a perrita que escapó de albergue para mascotas

 Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

 Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

 Jesús María: familia busca a perrito Yepeto que desapareció hace dos días

Jesús María: familia busca a perrito Yepeto que desapareció hace dos días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot