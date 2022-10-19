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Municipal y regional

Áncash: alertan peligro de derrumbe de infraestructura de la Compañía de Bomberos de Chimbote

Rotafono de RPP | El auditorio, la sala de máquinas y los servicios higiénicos han sido clausurados, ya que los techos y paredes se están cayendo, informó el teniente José Gonzáles. Bomberos hacen colecta para recaudar fondos para costear peritaje de la infraestructura.
| | Laura Urbina Saldaña
En local de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 hacen guardia 48 efectivos a la semana y temen que un movimiento telúrico pueda derruir los ambientes.

En local de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 hacen guardia 48 efectivos a la semana y temen que un movimiento telúrico pueda derruir los ambientes.

El jefe de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 de Chimbote, en la región Áncash, José Gonzáles Villegas, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de las autoridades debido a que la infraestructura está a punto de colapsar por su antigüedad, pues tiene más de 50 años de creación.

José Gonzáles dijo que el Colegio de Ingenieros ha advertido sobre el peligro inminente de derrumbe si ocurriese un sismo de moderada intensidad, por lo que se necesita una evaluación estructural que permita iniciar los trámites de su reconstrucción.

En local de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 hacen guardia 48 efectivos a la semana y temen que un movimiento telúrico pueda derrumbar los ambientes.

Realizan colecta 

Ante la falta de ayuda de las autoridades, los miembros de la Compañía Salvadora de Bomberos realizan una colecta para recaudar más de cinco miles soles para costear un peritaje de la infraestructura.

“La compañía tiene más de 50 años de construcción y nadie ayuda. Necesitamos apoyo para hacer evaluación estructural. Cada bombero está colaborando con 10 y 20 soles, pero nos falta dinero para completar los cinco mil soles que se necesita para la evaluación de la infraestructura”, comentó. 

El Colegio de Ingenieros advirtió sobre el peligro inminente de derrumbe de la Compañía de Bomberos, si ocurriese un sismo de moderada intensidad en Chimbote.

El Colegio de Ingenieros advirtió sobre el peligro inminente de derrumbe de la Compañía de Bomberos, si ocurriese un sismo de moderada intensidad en Chimbote. | Fuente: Cortesía.

Se han clausurado ambientes en riesgo 

La infraestructura es de dos pisos, de más de 2000 metros cuadrados. Algunos ambientes ya han sido clausurados, como el auditorio, la sala de máquinas y los servicios higiénicos ya que los techos y paredes se están cayendo. 

“Estamos preocupados porque si se cae la infraestructura vamos a perder a nuestros bomberos voluntarios, queremos que se enteren las autoridades a nivel nacional que hay una compañía que está pronto a colapsar en su infraestructura”, expresó.

Esta compañía es la más antigua de Áncash y del Perú, pero las autoridades del gobierno regional no atienden el clamor de los bomberos de Chimbote, y la Intendencia Nacional de los Bomberos al parecer no tiene presupuesto, precisó José Gonzáles.

“Solicitamos la intervención urgente de autoridades, estamos preocupados ante la posibilidad de que el derrumbe de la compañía pueda ocasionar alguna consecuencia. Hemos pedido la intervención de los funcionarios para que puedan venir a apoyarnos, pero nunca nos hicieron caso”, manifestó.  

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