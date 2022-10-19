Áncash: alertan peligro de derrumbe de infraestructura de la Compañía de Bomberos de Chimbote

El jefe de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 de Chimbote, en la región Áncash, José Gonzáles Villegas, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de las autoridades debido a que la infraestructura está a punto de colapsar por su antigüedad, pues tiene más de 50 años de creación.

José Gonzáles dijo que el Colegio de Ingenieros ha advertido sobre el peligro inminente de derrumbe si ocurriese un sismo de moderada intensidad, por lo que se necesita una evaluación estructural que permita iniciar los trámites de su reconstrucción.

En local de la Compañía Salvadora de Bomberos N° 33 hacen guardia 48 efectivos a la semana y temen que un movimiento telúrico pueda derrumbar los ambientes.

Realizan colecta

Ante la falta de ayuda de las autoridades, los miembros de la Compañía Salvadora de Bomberos realizan una colecta para recaudar más de cinco miles soles para costear un peritaje de la infraestructura.

“La compañía tiene más de 50 años de construcción y nadie ayuda. Necesitamos apoyo para hacer evaluación estructural. Cada bombero está colaborando con 10 y 20 soles, pero nos falta dinero para completar los cinco mil soles que se necesita para la evaluación de la infraestructura”, comentó.