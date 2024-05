Arequipa: niño de 7 años con tumoración abdominal necesita medicación en hospital Honorio Delgado Espinoza

Fernando Gabriel Challco Turpo es un niño de 7 años con desnutrición crónica, obstrucción intestinal y tuberculosis peritoneal; que lucha por su vida en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Cristhofer Challco Turpo se contactó con el Rotafono de RPP Noticias, para reportar el delicado estado de salud que atraviesa su hermano.

Christhofer indicó que su hermano, de quien es apoderado, está hospitalizado desde el lunes, 1 de abril, y ha pasado por una serie de exámenes para determinar sus afecciones; el primer diagnóstico fue dado en septiembre del 2023.

No hay medicina requerida en farmacia

Su hermano mayor señaló que desde ese momento se hizo cargo de todo lo que necesitaba Fernando; no obstante, a inicios de mayo, empezaron a presentarse problemas. El joven señaló que la última receta no pudo adquirirla por medio del seguro SIS, ya que no tenían esas medicinas; por lo que le dijeron que debía buscar en farmacias externas.

Sin embargo, Christhofer mencionó que al preguntar por las tabletas de Deblax en otras farmacias el precio ascendía a S/ 81 y el Cleboril no lo encontró en ninguna parte. Por este motivo, se comunicó con la asistenta social para que intervenga en su caso, pero hasta el momento no hay novedades.

Piden apoyo con medicinas e insumos médicos

El ciudadano está muy preocupado por la regularidad en el peso, frecuencia cardiaca y saturación de su hermano, por lo que necesita con urgencia empezar el tratamiento recetado por los doctores. Además de la medicación, hay insumos médicos que requiere Fernando que tampoco puede adquirir Christhofer por su situación económica actual; como la sonda nasogástrica para drenar el líquido que tiene en su abdomen y reducir la obstrucción abdominal.

Christhofer es el único responsable del pequeño Fernando, y necesita ayuda para que su hermano supere los múltiples dolores que han invadido su frágil cuerpo. Por ello, pide ayuda a las autoridades del Minsa y la Dirección de Salud de Arequipa, para que puedan brindarle el apoyo con las medicinas e insumos que requiere para que el menor se estabilice.