Chiclayo: estafadores se hacen pasar por el embajador de Estados Unidos para robar a solicitante de visa

A través del Rotafono de RPP, Julio Carhuatanta Zelada, de 60 años, de la ciudad de Chiclayo, denunció que ha sido víctima de una estafa tras intentar obtener una visa de trabajo para los Estados Unidos.

El afectado contó que el supuesto abogado Jhon de la Vega y un hombre que fingía ser el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, le solicitaron múltiples pagos para darle confianza y seguir pidiéndole dinero para los trámites de formularios, carnets de seguridad y tarjetas de crédito.

Supuestamente el embajador Navarro, le llamó el último martes para confirmar que su visa de trabajo ha sido aprobada y le dijo que debe seguir los trámites con su abogado, según denunció.

El señor Julio Carhuatanta comentó que hace dos meses vio en la red social Facebook un aviso para tramitar las visas de trabajo en Estados Unidos y luego el abogado Jhon de la Vega, de Miami, se comunicó con él.

“El abogado me dijo que recluta personas para trabajar en los Estados Unidos, me pidió mi DNI y pasaporte, después me dijo que en dos días me iban a dar una respuesta. Hoy me llamó un señor Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, me dijo que estoy aprobado para ingresar a trabajar a los Estados Unidos y que continúe el trámite con el abogado”, relató.