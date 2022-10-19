Chiclayo: estafadores se hacen pasar por el embajador de Estados Unidos para robar a solicitante de visa

Chiclayano revela cómo fue captado por una supuesta agencia de empleos en Miami. | Fuente: Composición Rotafono / Embajada de Estados Unidos
A través del Rotafono de RPP, Julio Carhuatanta Zelada, de 60 años, de la ciudad de Chiclayo, denunció que ha sido víctima de una estafa tras intentar obtener una visa de trabajo para los Estados Unidos.
El afectado contó que el supuesto abogado Jhon de la Vega y un hombre que fingía ser el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, le solicitaron múltiples pagos para darle confianza y seguir pidiéndole dinero para los trámites de formularios, carnets de seguridad y tarjetas de crédito.
Supuestamente el embajador Navarro, le llamó el último martes para confirmar que su visa de trabajo ha sido aprobada y le dijo que debe seguir los trámites con su abogado, según denunció.
El señor Julio Carhuatanta comentó que hace dos meses vio en la red social Facebook un aviso para tramitar las visas de trabajo en Estados Unidos y luego el abogado Jhon de la Vega, de Miami, se comunicó con él.
“El abogado me dijo que recluta personas para trabajar en los Estados Unidos, me pidió mi DNI y pasaporte, después me dijo que en dos días me iban a dar una respuesta. Hoy me llamó un señor Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, me dijo que estoy aprobado para ingresar a trabajar a los Estados Unidos y que continúe el trámite con el abogado”, relató.
Julio Carhuatanta precisó que en mayo pasado pagó 910 soles a una cuenta bancaria y luego le enviaron el formulario para solicitar la visa y el contrato de trabajo. La empresa Ruppert Landscape lo iba a contratar por un año como ayudante de mudanza, por el cual iba a recibir 1850 dólares.
Además, afirmó que el abogado le pedía realizar pagos a una cuenta en Venezuela y le dijo que debía acercarse a la Embajada de Estados en Lima a fines de julio para que programen una cita, pero antes “Navarro quería ver el pago de 515 dólares para la compra de los pasajes aéreos”.
A pesar de haber invertido ya más de dos mil dólares, los estafadores continúan exigiéndole dinero para cubrir los costos de los pasajes aéreos, por lo que el denunciante busca verificar la identidad de los involucrados, temiendo que se trate de una suplantación de identidad para robar a las personas que solicitan la visa de empleo.
El adulto mayor ha pedido licencia sin goce de haber en la referida institución parar irse a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, pero no podrá hacerlo porque ha sido estafado.
Desde la Embajada de Estados Unidos se informó que el ciudadano de Chiclayo ha sido víctima de estafadores.
“Es una pena que muchas personas sean víctimas de estos estafadores. Nosotros siempre animamos a las personas a siempre usar solo información oficial que se encuentra en nuestra página web. Este caso es más penoso porque los estafadores se aprovechan de una persona de la tercera edad para sus ilícitos", se comunicó al Rotafono de RPP.
La institución solicitó a los interesados en acceder a los servicios de la embajada, visitar la página web pe.usembassy.gov. para información oficial.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono