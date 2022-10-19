menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Chiclayo: familia pide justicia para joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en Cayaltí

Rotafono de RPP | Edu Mejía salía de su trabajo y se dirigía a su casa, pero fue impactado por un carro a la altura del kilómetro 21 de la vía Viña – Cayaltí, en Chiclayo.
| | Victor Pacheco
El ciudadano que falleció se transportaba en una motocicleta de su trabajo a su casa

El ciudadano que falleció se transportaba en una motocicleta de su trabajo a su casa | Fuente: Rotafono

Edu Mejía Calderón es un joven de 24 años que falleció este último sábado 16 de agosto en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, tras ser atropellado dos días antes por un conductor que iba a bordo de un vehículo a la altura del kilómetro 21 de la vía Viña - Cayaltí, en el sector La Curva.

Su hermana Clara Mejía se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y pedir justicia, ya que las autoridades correspondientes dejaron en libertad y no hicieron investigación alguna sobre la persona que causó el accidente; es decir, el señor Ricardo Díaz Pasco, quien conducía el automóvil. 

La familia de Eduardo Mejía se encuentra consternada e indignada debido a que hicieron la denuncia respectiva para que averigüen qué pasó, pues exigen que el responsable se haga cargo de su delito, en caso se confirme este. Sin embargo, ellos aseguran que no se cumplió lo que indica la ley y piden justicia.

El ciudadano no pudo ser operado en el centro de salud de Cayaltí por falta de equipos y personal necesario

El ciudadano no pudo ser operado en el centro de salud de Cayaltí por falta de equipos y personal necesario | Fuente: Rotafono

¿Cómo ocurrió el accidente?

Edu trabajaba como obrero en una empresa agrícola y aquel jueves 14 de agosto se dirigía a su vivienda, en el distrito de Cayaltí. Él usaba una motocicleta como medio de transporte, la cual tenía la placa 9630-FK y era de color negro y rojo. 

Según contaron sus familiares, el carro se interceptó en la carretera y lo embistió. La alta velocidad de este auto hizo que el joven saliera prácticamente volando hacia el terreno del costado. Cabe mencionar que fue impactado por una camioneta de marca Renault, con la placa M5S-297, perteneciente a una empresa.

Su hermana sostuvo que el conductor intentó darse a la fuga y que no se hizo a cargo de ningún gasto en la intervención posterior. Una ambulancia del peaje de San Nicolás trasladó a Edu Mejía al centro médico EsSalud Cayaltí; EsSalud no contaba con uno y la policía tampoco lo quiso llevar.


La familia exige que haya una investigación completa sobre el accidente y que hallen el culpable

La familia exige que haya una investigación completa sobre el accidente y que hallen el culpable | Fuente: Rotafono

Familia pide justicia

Ahí lo atendieron, pero el médico encargado advirtió que no tenían los equipos disponibles para operarlo y pidió que lo refieran al Hospital Almanzor Aguinada de Chiclayo; tanto EsSalud como el SIS no contaban con ambulancias para hacer dicho traslado. El diagnostico preliminar indicó que sufrió un traumatismo cráneo cefálico, un traumatismo torácico cerrado y fractura de cadera.

El estado de salud de Edu era crítica; por lo que, lo llevaron a la clínica más cercana. Ahí, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue sometido a una operación en la pierna, la cual salió bien. Sin embargo, el problema fue que tenía una hemorragia interna e iban a hacerle una tomografía, pero no resistió y perdió la vida

El señor que iba a bordo de la camioneta no presentó lesiones en su cuerpo y permaneció detenido en la comisaría de Cayaltí. Sin embargo, la familia del joven fallecido dijo que el mismo sábado lo dejaron en libertad, a pesar de que no se hizo cargo de nada.

Por dicha razón, la familia exige a las autoridades que reabran el caso; si es que se ha cerrado, para que haya justicia para Edu Mejía, quien fue enterrado hoy, lunes 18 de agosto. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Chiclayo Lambayeque accidente de transito rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Puente Piedra: vecinos reportan que árbol tallado cayó sobre reja de condominio y la derribó

Puente Piedra: vecinos reportan que árbol tallado cayó sobre reja de condominio y la derribó

 Piura: agricultores de Cahingará piden ayuda tras daños a sembríos de maíz por fuertes vientos

Piura: agricultores de Cahingará piden ayuda tras daños a sembríos de maíz por fuertes vientos

 Huancavelica: reportan problemas en proceso electoral de revocatoria en Julcamarca

Huancavelica: reportan problemas en proceso electoral de revocatoria en Julcamarca

 Mazamari: denuncian a dueña de perro que atacó a niño de tres años

Mazamari: denuncian a dueña de perro que atacó a niño de tres años
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot