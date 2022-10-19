Chiclayo: familia pide justicia para joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en Cayaltí

Edu Mejía Calderón es un joven de 24 años que falleció este último sábado 16 de agosto en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, tras ser atropellado dos días antes por un conductor que iba a bordo de un vehículo a la altura del kilómetro 21 de la vía Viña - Cayaltí, en el sector La Curva.

Su hermana Clara Mejía se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y pedir justicia, ya que las autoridades correspondientes dejaron en libertad y no hicieron investigación alguna sobre la persona que causó el accidente; es decir, el señor Ricardo Díaz Pasco, quien conducía el automóvil.

La familia de Eduardo Mejía se encuentra consternada e indignada debido a que hicieron la denuncia respectiva para que averigüen qué pasó, pues exigen que el responsable se haga cargo de su delito, en caso se confirme este. Sin embargo, ellos aseguran que no se cumplió lo que indica la ley y piden justicia.