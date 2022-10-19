Chiclayo: familia pide justicia para joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en Cayaltí

El ciudadano que falleció se transportaba en una motocicleta de su trabajo a su casa | Fuente: Rotafono
Edu Mejía Calderón es un joven de 24 años que falleció este último sábado 16 de agosto en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, tras ser atropellado dos días antes por un conductor que iba a bordo de un vehículo a la altura del kilómetro 21 de la vía Viña - Cayaltí, en el sector La Curva.
Su hermana Clara Mejía se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y pedir justicia, ya que las autoridades correspondientes dejaron en libertad y no hicieron investigación alguna sobre la persona que causó el accidente; es decir, el señor Ricardo Díaz Pasco, quien conducía el automóvil.
La familia de Eduardo Mejía se encuentra consternada e indignada debido a que hicieron la denuncia respectiva para que averigüen qué pasó, pues exigen que el responsable se haga cargo de su delito, en caso se confirme este. Sin embargo, ellos aseguran que no se cumplió lo que indica la ley y piden justicia.
El ciudadano no pudo ser operado en el centro de salud de Cayaltí por falta de equipos y personal necesario | Fuente: Rotafono
Edu trabajaba como obrero en una empresa agrícola y aquel jueves 14 de agosto se dirigía a su vivienda, en el distrito de Cayaltí. Él usaba una motocicleta como medio de transporte, la cual tenía la placa 9630-FK y era de color negro y rojo.
Según contaron sus familiares, el carro se interceptó en la carretera y lo embistió. La alta velocidad de este auto hizo que el joven saliera prácticamente volando hacia el terreno del costado. Cabe mencionar que fue impactado por una camioneta de marca Renault, con la placa M5S-297, perteneciente a una empresa.
Su hermana sostuvo que el conductor intentó darse a la fuga y que no se hizo a cargo de ningún gasto en la intervención posterior. Una ambulancia del peaje de San Nicolás trasladó a Edu Mejía al centro médico EsSalud Cayaltí; EsSalud no contaba con uno y la policía tampoco lo quiso llevar.
La familia exige que haya una investigación completa sobre el accidente y que hallen el culpable | Fuente: Rotafono
Ahí lo atendieron, pero el médico encargado advirtió que no tenían los equipos disponibles para operarlo y pidió que lo refieran al Hospital Almanzor Aguinada de Chiclayo; tanto EsSalud como el SIS no contaban con ambulancias para hacer dicho traslado. El diagnostico preliminar indicó que sufrió un traumatismo cráneo cefálico, un traumatismo torácico cerrado y fractura de cadera.
El estado de salud de Edu era crítica; por lo que, lo llevaron a la clínica más cercana. Ahí, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue sometido a una operación en la pierna, la cual salió bien. Sin embargo, el problema fue que tenía una hemorragia interna e iban a hacerle una tomografía, pero no resistió y perdió la vida
El señor que iba a bordo de la camioneta no presentó lesiones en su cuerpo y permaneció detenido en la comisaría de Cayaltí. Sin embargo, la familia del joven fallecido dijo que el mismo sábado lo dejaron en libertad, a pesar de que no se hizo cargo de nada.
Por dicha razón, la familia exige a las autoridades que reabran el caso; si es que se ha cerrado, para que haya justicia para Edu Mejía, quien fue enterrado hoy, lunes 18 de agosto.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono