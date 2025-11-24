Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

Luis Martínez reportó al Rotafono de RPP que al menos 15 familias de la calle Nueva Arica, en la urbanización Santa Victoria, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, son afectadas por el colapso del sistema de alcantarillado.

“Estamos acá más de 15 familias afectadas. Hay dos cuadras enteras afectadas por este atoro de desagüe y está que se rebalsan los buzones y en los baños de cada domicilio”, precisó el vecino.

El poblador informó que todas las calles están inundadas de aguas servidas. Además, soportan la presencia de cucarachas y ratas que salen de las tuberías.

“Es una desgracia lo que estamos viviendo, los desagües salidos por completo, como verán ustedes en las imágenes, estamos conviviendo con esta peste y pestilencia y con las cucarachas y las ratas que están saliendo”, contó enojado.

Luis Martínez dijo que esperan la intervención de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) desde el viernes pasado, ya que los niños y recién nacidos están expuestos a cualquier infección.

“Tenemos niños y recién nacidos en los hogares y estamos compartiendo este nauseabundo olor y con el riesgo de contraer cualquier infección o cualquier enfermedad por esta situación que estamos atravesando”, acotó.