menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

Rotafono de RPP | Los pobladores de la calle Nueva Arica dijeron que la inundación ha generado la proliferación de moscas y roedores en el distrito de Chiclayo.
| | Laura Urbina Saldaña
Las aguas servidas se salen por los buzones y en los baños de cada domicilio de la calle Nueva Arica.
Las aguas servidas se salen por los buzones y en los baños de cada domicilio de la calle Nueva Arica. | Fuente: Rotafono

Luis Martínez reportó al Rotafono de RPP que al menos 15 familias de la calle Nueva Arica, en la urbanización Santa Victoria, en  la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, son afectadas por el colapso del sistema de alcantarillado.

“Estamos acá más de 15 familias afectadas. Hay dos cuadras enteras afectadas por este atoro de desagüe y está que se rebalsan los buzones y en los baños de cada domicilio”, precisó el vecino.

El poblador informó que todas las calles están inundadas de aguas servidas. Además, soportan la presencia de cucarachas y ratas que salen de las tuberías.

“Es una desgracia lo que estamos viviendo, los desagües salidos por completo, como verán ustedes en las imágenes, estamos conviviendo con esta peste y pestilencia y con las cucarachas y las ratas que están saliendo”, contó enojado. 

Luis Martínez dijo que esperan la intervención de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) desde el viernes pasado, ya que los niños y recién nacidos están expuestos a cualquier infección.

“Tenemos niños y recién nacidos en los hogares y estamos compartiendo este nauseabundo olor y con el riesgo de contraer cualquier infección o cualquier enfermedad por esta situación que estamos atravesando”, acotó.

Te recomendamos
Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

 Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

En tanto, tras el llamado de los vecinos, un equipo técnico de la empresa Epsel acudió a la zona para reparar la avería que ha inundado varias casas en la calle Nueva Arica. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Colapsa alcantarillado Atoro desagüe Rotafono Chiclayo La Victoria Queja vecinal
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

 Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

 Cusco: profesores y alumnos regresaron a la ciudad tras denuncia pública [VIDEO]

Cusco: profesores y alumnos regresaron a la ciudad tras denuncia pública [VIDEO]

 Vecinos de SJM denuncian que camiones de basura no pasan por varias calles del distrito desde hace dos semanas

Vecinos de SJM denuncian que camiones de basura no pasan por varias calles del distrito desde hace dos semanas
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot