Chorrillos: denuncian pintas e invasión en la huaca Cruz de Armatambo

Vecinos denunciaron un atentado contra la huaca Cruz de Armatambo, en el distrito limeño de Chorrillos, al pintar las paredes de los muros prehispánicos e instalar pequeñas casas con palos y frazadas en el sitio arqueológico, situado en las faldas del Morro Solar.

“El día de ayer uno de los invasores ha decidido pintar estas paredes. Este es un daño muy grave contra el patrimonio cultural”, denunció.

Roberto Pareja, líder del colectivo cultural Huaqueros, reportó la presunta negligencia del Ministerio de Cultura ante la invasión y degradación de la huaca Armatambo.

Pareja afirmó que el 3 de marzo del 2025 las autoridades se acercaron a La Huaca con policías hacer una inspección, pero no se ha realizado el desalojo. “No han hecho el desalojo y este es el resultado del abandono”, agregó.

Roberto Pareja indicó que ha realizado 34 denuncias de atentado contra el patrimonio en los últimos dos años, pero el Ministerio de Cultura no ha tomado en cuenta sus reclamos.