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Municipal y regional

Chorrillos: denuncian pintas e invasión en la huaca Cruz de Armatambo

Rotafono de RPP | Roberto Pareja, líder del colectivo cultural Huaqueros, denuncia que invasores atentan contra el sitio arqueológico, situado en las faldas del Morro Solar, en el distrito limeño de Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña
Roberto Pareja, líder del colectivo cultural Huaqueros, denuncia la invasión y degradación de la huaca Armatambo de Chorrillos.

Roberto Pareja, líder del colectivo cultural Huaqueros, denuncia la invasión y degradación de la huaca Armatambo de Chorrillos. | Fuente: Cortesía

Vecinos denunciaron un atentado contra la huaca Cruz de Armatambo, en el distrito limeño de Chorrillos, al pintar las paredes de los muros prehispánicos e instalar pequeñas casas con palos y frazadas en el sitio arqueológico, situado en las faldas del Morro Solar.  

“El día de ayer uno de los invasores ha decidido pintar estas paredes. Este es un daño muy grave contra el patrimonio cultural”, denunció. 

Roberto Pareja, líder del colectivo cultural Huaqueros, reportó la presunta negligencia del Ministerio de Cultura ante la invasión y degradación de la huaca Armatambo.

Pareja afirmó que el 3 de marzo del 2025 las autoridades se acercaron a La Huaca con policías hacer una inspección, pero no se ha realizado el desalojo. “No han hecho el desalojo y este es el resultado del abandono”, agregó.  

Roberto Pareja indicó que ha realizado 34 denuncias de atentado contra el patrimonio en los últimos dos años, pero el Ministerio de Cultura no ha tomado en cuenta sus reclamos. 

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La huaca Cruz Armatambo es un yacimiento arqueológico prehispánico situado al margen izquierdo del valle inferior del río Rímac, a los pies del Morro Solar.

Los arqueólogos sostienen que la huaca, descubierta en los años 80, cumplió el papel de asentamiento urbano en tiempos de los ichmas (900–1460) y, luego de ser ocupada por los incas (1460–1532 d. C.) llegó a ser un gran centro administrativo y tambo en la ruta que conduce al santuario de Pachacámac, ubicado al sureste. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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