Chorrillos: autoridades inspeccionan y retiran chozas en la huaca Cruz de Armatambo

Personal del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad Distrital de Chorrillos inspeccionaron la huaca Cruz de Armatambo, donde invasores pintaron muros de barro y armaron casas precarias con palos, frazadas y triplay, luego de que los vecinos pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Roberto Pareja, director del colectivo cultural Huaqueros, reportó que las autoridades llegaron con efectivos de la Policía Nacional para desarmar las casas precarias, pero no pudieron retirar a las personas que se habían instalado hace varios meses en el sitio arqueológico.

"Después de las denuncias que hicimos en la mañana, a través de RPP, se acercó el Ministerio de Cultura en coordinación con la municipalidad de Chorrillos, quienes llevaron a serenos para llevar a cabo el retiro de las estructuras precarias que estaban alrededor del muro atentado”, expresó.

El Ministerio de Cultura se comprometió a tomar las acciones correspondientes para la conservación del muro y quitarle la pintura; sin embargo, el daño es irreversible y además tampoco han dado una fecha, dijo Roberto Pareja.

Roberto Pareja y los vecinos hacen un llamado urgente para que el Estado cumpla con su promesa de restaurar y proteger este patrimonio nacional de manera definitiva.