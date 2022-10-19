Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reiterar y expresar su gran preocupación por el cúmulo de basura ubicado en los alrededores del parque Fátima.

Desde los últimos días de diciembre del año pasado, bolsas de basura se fueron acumulando en las inmediaciones del parque Fátima. Los contenedores se encuentran repletos y la presencia de insectos y roedores preocupa bastante a los residentes de esta zona.

“Estoy caminando por el parque Fátima de Chorrillos y lo único que encuentro son moscas y basura tirada que no ha recogido la Municipalidad y hemos conversado con todos los vecinos y me dicen que no están trabajando los recolectores de basura”, afirmó Carlos Salcedo, vecino del lugar.

Asimismo, el ciudadano afirmó que los más afectados son los adultos mayores y niños debido a los fuertes olores. Además, señalaron que llegaron a contratar servicios de limpieza particulares, pero esto solo es una solución temporal.

