Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

Rotafono de RPP | Desde los últimos días de diciembre del año pasado, bolsas de basura se fueron acumulando en las inmediaciones del parque Fátima, en Chorrillos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Asimismo, el residente afirmó que los más afectados son los adultos mayores y niños debido a los fuertes olores.

Asimismo, el residente afirmó que los más afectados son los adultos mayores y niños debido a los fuertes olores.

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reiterar y expresar su gran preocupación por el cúmulo de basura ubicado en los alrededores del parque Fátima.

Desde los últimos días de diciembre del año pasado, bolsas de basura se fueron acumulando en las inmediaciones del parque Fátima. Los contenedores se encuentran repletos y la presencia de insectos y roedores preocupa bastante a los residentes de esta zona. 

“Estoy caminando por el parque Fátima de Chorrillos y lo único que encuentro son moscas y basura tirada que no ha recogido la Municipalidad y hemos conversado con todos los vecinos y me dicen que no están trabajando los recolectores de basura”, afirmó Carlos Salcedo, vecino del lugar.

Asimismo, el ciudadano afirmó que los más afectados son los adultos mayores y niños debido a los fuertes olores. Además, señalaron que llegaron a contratar servicios de limpieza particulares, pero esto solo es una solución temporal. 

Un grupo de 33 peruanos fue evacuado a La Paz por bloqueos de carreteras en Bolivia

 Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

Vecinos exigen limpieza en Chorrillos

Días atrás, el Rotafono también recibió la queja de parte de otros vecinos que mostraron su rechazo y preocupación por los problemas que están causando los montes de basura acumulados desde el pasado 29 de diciembre en la urbanización Los Cedros de Villa

Ellos también optaron por contratar un servicio particular para que pueda llevarse el cúmulo de basura en la zona. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

 Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

 Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

 Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

