Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Puntos críticos de basura

Los vecinos de Cordillera La Viuda, a espaldas del mercado San Pedro, reportaron que hay demasiadas bolsas de residuos sólidos.

Otros puntos críticos es el frontis del estadio Pedro Ruiz Gallo y el colegio Fe y Alegría.

“No pasa los camiones, por eso, la gente tira la basura, Chorrillos está inundado de basura", dijeron molestos.