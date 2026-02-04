menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Rotafono de RPP | Los residentes reiteran que "la basura está en todos los sitios de la urbanización", ya que hace dos semanas los camiones recolectores no realizan el trabajo de limpieza y temen que la acumulación de desperdicios se convierta en un foco infeccioso.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecino expone su preocupación por los cúmulos de basura en la avenida Asteroides.
Vecino expone su preocupación por los cúmulos de basura en la avenida Asteroides.

Paola Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar y expresar su preocupación ante los constantes cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos

Según la vecina, el camión de basura no pasa desde hace dos semanas por la zona y las bolsas de desecho han traído insectos en el cruce de las calles Los Kipus con Tahuantinsuyo. 

“Para quejarnos que la Municipalidad de Chorrillos porque ya hace como dos semanas que no recogen la basura, huele muy mal, es una contaminación tremenda, sobre todo en verano. La basura está en todos los sitios de la urbanización”, afirmó Paola Aguilar. 

Paola Aguilar hace un llamado a las autoridades municipales para que puedan ejecutar un  plan de limpieza en la zona pues temen que la situación se convierta en un foco infeccioso.

Los vecinos indican que este problema se da en diversas calles de Chorrillos.

Los vecinos indican que este problema se da en diversas calles de Chorrillos.

Te recomendamos
Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

 Lima: niña de 10 años con leucemia pudo acceder a su medicamento

Lima: niña de 10 años con leucemia pudo acceder a su medicamento

No es la única zona afectada


El vecino José Sarachaga Amaya también se comunicó días atrás, con Rotafono, para reportar los cúmulos de basura en el cruce de la calle La Española con la calle San Salvador, en el distrito limeño de Chorrillos.

“Vivo en Chorrillos hace 20 años, y nunca hemos tenido problemas con el tema de la basura(...) el que tenemos ahora, que camión de basura pasa cada tres o cuatro días, y que tenemos las esquinas llenas de basura, eso nunca ha pasado. Esto puede acarrear enfermedades. “, afirmó el ciudadano.

En el frontis del colegio Fe y Alegría se acumulan las bolsas de basura.
En el frontis del colegio Fe y Alegría se acumulan las bolsas de basura.

Puntos críticos de basura

Los vecinos de Cordillera La Viuda, a espaldas del mercado San Pedro, reportaron que hay demasiadas bolsas de residuos sólidos. 

Otros puntos críticos es el frontis del estadio Pedro Ruiz Gallo y el colegio Fe y Alegría.

“No pasa los camiones, por eso, la gente tira la basura, Chorrillos está inundado de basura", dijeron molestos. 

Municipalidad de Chorrillos incorpora 10 compactadoras 

Hace dos días, la Municipalidad de Chorrillos publicó en su cuenta de Facebook que se van a incorporar 10 modernas compactadoras y habrá un sistema de trabajo en tres turnos, para garantizar la continuidad del servicio de limpieza pública y asegurar el recojo de residuos al 100 % en todo el distrito. Sin embargo, los vecinos siguen quejándose por un servicio de limpieza deficiente. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Chorrillos basura Rotafono RPP camiones de basura Vecinos se quejan por basura
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

 Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

 Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

 Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot