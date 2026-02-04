Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Paola Aguilar se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar y expresar su preocupación ante los constantes cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.
Según la vecina, el camión de basura no pasa desde hace dos semanas por la zona y las bolsas de desecho han traído insectos en el cruce de las calles Los Kipus con Tahuantinsuyo.
“Para quejarnos que la Municipalidad de Chorrillos porque ya hace como dos semanas que no recogen la basura, huele muy mal, es una contaminación tremenda, sobre todo en verano. La basura está en todos los sitios de la urbanización”, afirmó Paola Aguilar.
Paola Aguilar hace un llamado a las autoridades municipales para que puedan ejecutar un plan de limpieza en la zona pues temen que la situación se convierta en un foco infeccioso.
Los vecinos indican que este problema se da en diversas calles de Chorrillos.
El vecino José Sarachaga Amaya también se comunicó días atrás, con Rotafono, para reportar los cúmulos de basura en el cruce de la calle La Española con la calle San Salvador, en el distrito limeño de Chorrillos.
“Vivo en Chorrillos hace 20 años, y nunca hemos tenido problemas con el tema de la basura(...) el que tenemos ahora, que camión de basura pasa cada tres o cuatro días, y que tenemos las esquinas llenas de basura, eso nunca ha pasado. Esto puede acarrear enfermedades. “, afirmó el ciudadano.
Los vecinos de Cordillera La Viuda, a espaldas del mercado San Pedro, reportaron que hay demasiadas bolsas de residuos sólidos.
Otros puntos críticos es el frontis del estadio Pedro Ruiz Gallo y el colegio Fe y Alegría.
“No pasa los camiones, por eso, la gente tira la basura, Chorrillos está inundado de basura", dijeron molestos.
Hace dos días, la Municipalidad de Chorrillos publicó en su cuenta de Facebook que se van a incorporar 10 modernas compactadoras y habrá un sistema de trabajo en tres turnos, para garantizar la continuidad del servicio de limpieza pública y asegurar el recojo de residuos al 100 % en todo el distrito. Sin embargo, los vecinos siguen quejándose por un servicio de limpieza deficiente.
