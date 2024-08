Comas: denuncian violento enfrentamiento entre comerciantes informales y fiscalizadores

Comerciantes de los alrededores del mercado Santa Luzmila, del distrito limeño de Comas, han denunciado un acto de abuso de autoridad por parte de los fiscalizadores municipales tras una intervención que generó enfrentamientos y la confiscación de sus productos.

A través del Rotafono de RPP, los denunciantes enviaron un video en el que se observa que los fiscalizadores arrebataron la mercadería a una vendedora de frutas. La comerciante se lanzó sobre un tablero donde exponía sus productos, pero los agentes la arrastraron por el suelo y se llevaron la poca mercadería que quedaba en la mesa.

La afectada dijo que la agredieron con gas pimienta y que intentó defenderse de la intervención violenta de más de cinco agentes municipales.

“Solo me quedó lanzarme encima del tablero, pero no les importó, aun así, me arrastraron. Intenté defenderme con las justas, la misma chica que me echó gas pimienta vino a agarrarme por atrás a quererme golpear”, expresó, quien dijo estar en desacuerdo con este tipon de intervenciones.

La coordinadora de Fiscalización de la municipalidad de Comas, Flor Ramírez, informó que se exhortó a los comerciantes informales para que desocupen los espacios públicos en un plazo de 24 horas, de lo contrario, iban a proceder de acuerdo con una ordenanza municipal.