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Municipal y regional

Cusco: piden cadena perpetua para colectivero investigado por asesinar a escolar de 12 años

Rotafono de RPP | “Pedimos que el acusado vaya a la cárcel y le den cadena perpetua”, dijo Abel Polo, tío de la víctima, desde la región Cusco. El caso de la menor ha generado indignación en el distrito de Huarocondo.
| | Laura Urbina Saldaña
Jesús Arriaga Huamán se encuentra detenido de manera preliminar en el local de la Divincri de Cusco.

Jesús Arriaga Huamán se encuentra detenido de manera preliminar en el local de la Divincri de Cusco. | Fuente: RPP

Abel Polo Giraldo se contactó con el Rotafono de RPP para exigir cadena perpetua contra Jesús Arriaga Huamán, de 25 años, un colectivero investigado por presuntamente asesinar a su sobrina, una escolar de 12 años, en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, en la región Cusco.

El familiar solicita que le dicten prisión preventiva y que las autoridades den la mayor sanción al acusado de matar con un martillo a la menor, quien fue hallada sin vida cerca de un río, el último sábado. 

Jesús Arriaga Huamán se encuentra detenido de manera preliminar en el local de la División de Investigación Criminal de Cusco. El hombre es investigado por feminicidio agravado, así lo informó el presidente de la Junta de Fiscales del Cusco, José Manuel Mayorga Zárate.

“Pedimos que el acusado vaya a la cárcel y le den cadena perpetua. Tenemos miedo de que lo suelten. Queremos justicia”, demandó.   

La alumna desapareció el 10 de abril cuando tomó un colectivo para dirigirse a su casa tras salir del colegio en la ruta que conecta Izcuchaca con la comunidad San Marcos. 

El fiscal Mayorga Zárate dijo a RPP que el detenido no cuenta con antecedentes y que tendrá que pasar por los exámenes psiquiátricos correspondientes. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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