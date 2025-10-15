menu
Municipal y regional

Cusco: profesores y alumnos esperan desde hace más de seis horas para regresar de Ollantaytambo a la ciudad [VIDEO]

Rotafono de RPP | Una madre de familia contó que hay varios colegios que están en Machu Picchu y esperan regresar a Cusco o viceversa, pero faltan trenes para ello.
| | Victor Pacheco
Decenas de personas esperando por un boleto de regreso a Cusco
Decenas de personas esperando por un boleto de regreso a Cusco | Fuente: Rotafono

María del Pilar Galinda Agüero es una madre de familia que viajó de Lima a Cusco junto a maestros, padres y alumnos del colegio Los Ingenieros José Galvez, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. Ellos llegaron el último domingo 12 de octubre y hoy, martes 15 finalmente visitaron Machu Picchu.

Sin embargo, no hubo buen clima y no pudieron visitar toda la ciudadela inca; por eso, regresaron rápidamente a Ollantaytambo. El problema es que desde las 9.00 a. m. hacen cola para tomar el tren hacia la ciudad cusqueña. La señora se comunicó con el Rotafono de RPP para indicar que ellos eran los primeros, pero no los hicieron pasar.

El primer vagón ya se fue y a pesar de ser el primer grupo ninguno entró. Han pasado siete horas y siguen esperando, lo cual les parece indignante, ya que no les dan solución. Además, sostuvo que los menores de edad son los más perjudicados porque no han dormido bien, tienen hambre y se han quedaron sin dinero.

Varios menores de edad duermen en las calles de Ollantaytambo
Varios menores de edad duermen en las calles de Ollantaytambo | Fuente: Rotafono

Tuvieron demoras para llegar a Machu Picchu

La madre de familia contó que a las 11.00 p. m. del último lunes 13 hicieron cola por recomendación de su guía para tomar el primer tren rumbo a Ollantaytambo. Pero, hubo complicaciones y otras personas entraron primero. Al final, tomaron el tren a las 4.30 a. m., tras pasar varias horas bajo la lluvia y el frío.

Ese mismo día, el grupo decidió descansar, ya que estuvieron toda la madrugada despierto. Hoy, martes 15 de octubre al promediar la 1.00 a. m. tuvieron que salir del hotel debido a que se les terminó el tiempo y a las 5.00 a. m. tomaron el bus hacia Machu Picchu

El problema fue el clima, había mucha lluvia y neblina; por lo que, no pudieron disfrutar de la ciudadela inca. Por esta razón, decidieron volver a Ollantaytambo y volver cuanto antes a Cusco para continuar con el itinerario, el cual ya se había alterado de por sí por las demoras.

Hay más colegios que están en la misma situación
Hay más colegios que están en la misma situación | Fuente: Rotafono

Hay muchos colegios esperando volver a Cusco

La señora María del Pilar Galinda manifestó que son un grupo de 30 personas, entre adultos y niños, y que supuestamente si tendrán espacio en el tren del turno de las 6.00 p. m. El problema es que afirmó no entrarán todos porque hay bastantes personas de otros colegios que están en la misma situación.

Ella relató que fueron los primeros en llegar, pues ni siquiera había venta de boletos aún, pero esto no importó porque ninguno de su grupo entró en el primer tren rumbo a Cusco. Por dicha razón, exige que le den una solución, pues los menores de edad son los más perjudicados con esta problemática.

Cabe recalcar que la madre de familia sostuvo que no tienen boleto, solamente un ticket de reserva. Por ello, deben esperar para conseguir la entrada al tren de vuelta.

Varios casos como el de esta madre de familia no cuentan con boletos
Varios casos como el de esta madre de familia no cuentan con boletos | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Machu Picchu Cusco OLLANTAYTAMBO rotafono colas de pasajeros
