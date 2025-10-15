Cusco: profesores y alumnos esperan desde hace más de seis horas para regresar de Ollantaytambo a la ciudad [VIDEO]

María del Pilar Galinda Agüero es una madre de familia que viajó de Lima a Cusco junto a maestros, padres y alumnos del colegio Los Ingenieros José Galvez, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. Ellos llegaron el último domingo 12 de octubre y hoy, martes 15 finalmente visitaron Machu Picchu.

Sin embargo, no hubo buen clima y no pudieron visitar toda la ciudadela inca; por eso, regresaron rápidamente a Ollantaytambo. El problema es que desde las 9.00 a. m. hacen cola para tomar el tren hacia la ciudad cusqueña. La señora se comunicó con el Rotafono de RPP para indicar que ellos eran los primeros, pero no los hicieron pasar.

El primer vagón ya se fue y a pesar de ser el primer grupo ninguno entró. Han pasado siete horas y siguen esperando, lo cual les parece indignante, ya que no les dan solución. Además, sostuvo que los menores de edad son los más perjudicados porque no han dormido bien, tienen hambre y se han quedaron sin dinero.