Cusco: 460 damnificados por fuerte sismo en el distrito de Andahuaylillas

Tras el fuerte sismo ocurrido esta madrugada y que dejó daños materiales en viviendas e instituciones públicas, el consejo municipal de Andahuaylillas decidió declarar en emergencia al distrito cusqueño.

El consejo acordó además dictar disposiciones generales para entrar en sesión permanente al grupo de gestión de riesgos de desastres.

El primer balance del gobierno Regional del Cusco señala que son más de 460 damnificados en los distritos de Andahuaylillas y Lucre, en la provincia de Quispicanchi. Las autoridades regionales enviaron 200 carpas y colchones que se han instalado en las plazas principales de ambos distritos, además se entregaron alimentos. El 80% de viviendas fueron afectadas por ser de adobe y muy antiguas.

El primer sismo y más fuerte se produjo a las 5:09 a.m. con una magnitud 4.4 a 13 km al norte de Andahuaylillas, Quispicanchi. A continuación, se sintieron dos réplicas: la primera a las 6:59 a.m. de magnitud 3.4 con referencia a 4 km al suroeste de Andahuaylillas y la segunda a las 7:06 a.m. de magnitud 3.3 con referencia 5 km al suroeste de Andahuaylillas. Los sismos tuvieron una profundidad de tan solo 9 y 10 km que se refleja en los daños ocurridos.

En los videos y fotos llegados al Rotafono de RPP Noticias se observan rajaduras y caídas de techos en diversas viviendas de material rústico del distrito de Andahuaylillas, así como la caída de muros de ladrillos que servían como división en diversos terrenos.