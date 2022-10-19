Municipal y regional

Huancavelica: toro continúa atrapado por crecida del río Mantaro desde hace 20 días

Rotafono de RPP | Dueño del animal reitera ayuda al Gobierno Regional de Huancavelica para que puedan evacuar al toro, que se encuentra sin poder ser rescatado, en el distrito de Andaymarca.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rolando afirma que el animal ha mostrado signos de desesperación y ellos han tratado de brindarle alimento pero no ha sido suficiente.

Son 20 días de angustia los que vive Rolando Bazán, ya que el toro de su madre de 400 kilos permanece atrapado cerca de las laderas del río Mantaro, en el centro poblado de Quintao, distrito de Andaymarca, provincia de Tayacaja, región de Huancavelica.

Según Rolando, la ayuda que necesitan consiste en maquinaria especializada que solo podría ser facilitada por el Gobierno Regional de Huancavelica, debido a que ya la solicitaron a la Municipalidad; sin embargo, la comuna local no cuenta con esos equipos.

Por otro lado, Rolando afirmó que el animal ha mostrado signos de desesperación. Aunque han tratado de brindarle alimento, esto no ha sido suficiente debido al difícil acceso del lugar.

“Después de arrearlo, lo dejamos en un campo y, al momento de venir al río caudaloso, la corriente se lo llevó y lo arrastró un kilómetro. Luego salió nadando hacia una zona descampada. Ahora está atrapado en un abismo”, afirmó Rolando.

Asimismo, indicó que la Policía no puede brindar apoyo, ya que la comisaría más cercana se encuentra a cinco horas de distancia del lugar donde está el animal. Por ello, el poblador solicita que el Gobierno Regional facilite una evacuación aérea para rescatar al toro.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

