Huánuco: joven necesita una cama en Lima para que operen a su madre del corazón

Solicitud del hijo

"Tengo a mi madre enferma en un Hospital, en el Hermilio Valdizán, ya está postrada varios días, no solamente ahí, venimos de un distrito, de Chinchao. Mi mamá tiene una enfermedad que está ahorita con signos de aneurisma en el abdominal roto”, sostuvo David Rosas.

“Lo que queremos es una ayuda para poder trasladarla a Lima, porque acá en Lima no hay un médico que pueda operarla del corazón. Entonces, como ya está roto necesitamos urgente de vida o muerte para poder trasladarla a la ciudad de Lima. Hemos mandado una solicitud al Hospital Dos de Mayo y nos han respondido, solo que no hay cama”, agregó.

“¡Mi madre no puede morirse porque no hay cama! Solicito apoyo a cualquier que me pueda ayudar porque tenemos que trasladarla por avión, porque ya no se puede por vía terrestre”, señaló el joven.