Ica: colapso de desagüe afecta a vecinos desde hace dos meses

Dora Ascama, se contactó con el Rotafono de RPP, para solicitar a las autoridades provinciales y regionales que puedan dar solución a un desagüe colapsado desde hace dos meses en la urbanización San Joaquín, de la provincia y región de Ica, el cual está bajo el cargo de la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillada de Ica (EMAPICA).

La señora menciona que el buzón se encuentra botando agua sucia, por lo que varios vecinos ya se han dirigido a la empresa (EMAPICA), quienes han llegado al lugar, toman fotos, succionan el agua, pero luego se van sin darles una respuesta clara.

Dora expresó que todos los días sale el agua del desagüe, pero en diferentes horarios, a veces a las 9 de la mañana hasta las 12, luego de 4:00 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, y los olores que emanan esas aguas son insoportables.

“Hace dos meses tenemos el problema del desagüe que afecta a todas las casas de la zona y a todas las personas. Ya no podemos vivir con estos olores. Hemos presentado documentos, pero no tenemos ayuda de ninguna entidad”, explicó Dora, haciendo un llamado de ayuda a las autoridades porque ya no sabe a dónde más acudir.