La Molina: diversos parques de la zona de Portada del Sol permanecen secos

Varios vecinos de La Molina reportaron en estos últimos meses el incremento de la delincuencia en varias zonas. Los problemas no paran en el distrito limeño y desde la semana anterior llegó al Rotafono de RPP Noticias varias denuncias de parques secos en el sector que comprende todas las etapas de la urbanización Portada del Sol.

María Del Carmen Rodríguez Guevara reportó que el Parque El Condado, que está a la altura del jirón Las Vascongadas se encuentra en un estado catastrófico debido a que no se riega el pasto desde el primero de diciembre. También dijo que esta problemática sucede todos los años, pero que este es más notorio y tiene más alcance.

Las zonas aledañas corren por la misma condición de descuido y no se sabe hasta cuándo estarán así. La señora indicó que esto se debe a que la Municipalidad de La Molina no habría pagado a Sedapal y, por ello, ya no se daría agua a las plantas; tampoco envían camiones cisterna para solucionar el tema.