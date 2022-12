Cúmulos de basura, malos olores y proliferación de roedores afecta a vecinos de La Victoria y SJM

Caos total en La Victoria

En la última semana varios usuarios de la app del Rotafono dieron a conocer que La Victoria se encuentra en un estado caótico debido a que el alcalde no recoge la basura desde hace varios días. La cantidad es tal que hay zonas donde ni los vehículos pueden circular porque toda la pista ha sido copada de desechos.

Julio Reyes Robles reportó que en la zona de la cuadra 12 de la avenida Circunvalación, a una cuadra del Mercado de Frutas, la basura lleva juntándose desde el pasado lunes 19 de este mes y la cantidad es enorme. Por ello, los vecinos han optado por quemarla, con el fin de que esta desaparezca.

Las personas que viven alrededor y que son los más afectados decidieron prender fuego a los residuos este último viernes 23 y es un peligro para todos, ya que se encuentra en medio de la pista y perjudica tremendamente a la circulación de los carros. Además, se genera malos olores.

Lidio Baldeón es otra persona que vive en La Victoria y que se comunicó con el Rotafono para denunciar que en la cuadra 12 de la avenida Iquitos también hay un gran cúmulo de basura regada en la vía pública desde hace varios días y el camión sigue sin pasar. Los vecinos se han juntado para contrarrestar esta problemática, pero no lo logran porque los residuos siguen amontonándose.

Por ello, lo único que hacen es barrer todos los días y apilar la basura en un punto para que no esta no esté tirada por todos lados de la calle. El señor indica que el alcalde del distrito no se ha pronunciado y prácticamente ha dejado desamparado su gestión.