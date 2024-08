Loreto: colegio Nina Rumi no cuenta con energía eléctrica hace cuatro meses

La institución educativa N° 60778 Nina Rumi Río Nanay, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, no cuenta con energía eléctrica desde hace cuatro meses, así lo informó el director de dicha escuela pública, Elmer Shapiama Melgarejo.

El maestro Shapiama se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que en el mes de mayo colapsó el sistema eléctrico de la infraestructura del centro educativo, el cual fue inaugurado hace dos años.

La escuela alberga a 315 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria, quienes no pueden usar las computadoras en el moderno colegio y hay dificultades para acceder a los servicios de agua potable y de fluido eléctrico.

“Ya comenzó el segundo semestre y no hay solución. Hago un llamado al ministro de Educación, Quero Morgan, y a las autoridades del sector para que tomen la importancia del caso. No puede ser que desde el mes de mayo no tengamos energía eléctrica, cuento con computadoras y todo lo que un colegio moderno tiene, pero sin energía no los podemos usar”, explicó Elmer Shapiama.

El director ha enviado diversas cartas a la empresa constructora Nina Rumi, que ejecutó la construcción del local escolar y a la Municipalidad Distrital de San Juan para que se subsanen las observaciones técnicas, como parte de los años de garantía del proyecto educativo, pero hasta el momento no hay una solución.

Comentó que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista asumió la administración de la ejecución de la escuela, pero la obra no fue entregada en su momento a la Gerencia Regional de Loreto, por lo que no pueden intervenir en un conflicto legal que hay entre la comuna y la empresa constructora.