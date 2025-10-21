Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

Médicos, enfermeros y obstetras, que van a realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), se encuentran varados desde ayer en el distrito de Nauta, debido a la huelga que acatan pobladores de 19 comunidades indígenas del distrito de Tigre, en la región Loreto.

La Federación Indígena del Bajo Tigre anunció la semana pasada que iban a mantener bloqueado el río del mismo nombre como parte de una protesta donde exigen al Gobierno acciones para la erradicación de la minería ilegal.

Patricia Dueñas expresó su preocupación, ya que su hija, médica de profesión, y sus colegas se encuentran en Nauta, esperando embarcaciones para ir a su centro de salud, en la comunidad nativa San José de Saramuro, ubicada al margen del río Marañón en el distrito loretano de Urarinas, pero no pueden viajar debido al paro.

La madre de familia solicitó a la Gerencia Regional de Salud de Loreto que se brinde la seguridad de los profesionales de salud para que lleguen a su destino y se mantenga el diálogo con las comunidades indígenas para que puedan permitir el paso de las embarcaciones que se trasladan por los ríos Tigre y Marañón.

No solo están varados profesionales de salud sino también docentes, padres de familia y niños, quienes deben trasladarse a Trompeteros, Urarinas, Tigre y en la provincia de Datem del Marañón.