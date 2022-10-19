Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

Efectivos de la Policía Nacional despejaron la carretera Iquitos-Nauta, en la región Loreto, luego de que un grupo de padres de familia ocupara la vía por más de dos horas para exigir la reconstrucción de un un colegio.

A las seis de la mañana, David Chihuán se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el bloqueo de carretera Iquitos-Nauta. El ciudadano contó que la situación en la vía era de incertidumbre, pues a pesar de presencia policial, la manifestación continuaba.

Después de difundido el pedido de David, un grupo mayor de agentes policiales ayudó a liberar la vía, así lo comentó David quien agradeció al Rotafono de RPP por hacer eco de su reclamo.



"Gracias por la cobertura, siempre serán la mejor radio del país. Acaban de llegar unos 20 efectivos de la policía y se han dirigido a los manifestantes", expresó.

David salió desde Iquitos con la intención de llegar a la ciudad de Requena, pero para arribar a su destino final tenía que recorrer la carretera Nauta, vía que conecta las provincias de Maynas y Loreto.

