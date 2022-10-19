menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

Rotafono de RPP | David Chihuán solicitó ayuda para que la Policía Nacional libere la vía en la que estaba varado junto con otros pasajeros desde las cinco de la mañana en la región Loreto.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
David Chihuán pidió mayor presencia policial en carretera Iquitos - Nauta
David Chihuán pidió mayor presencia policial en carretera Iquitos - Nauta

Efectivos de la Policía Nacional despejaron la carretera Iquitos-Nauta, en la región Loreto, luego de que un grupo de padres de familia ocupara la vía por más de dos horas para exigir la reconstrucción de un un colegio. 

A las seis de la mañana, David Chihuán se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el bloqueo de carretera Iquitos-Nauta. El ciudadano contó que la situación en la vía era de incertidumbre, pues a pesar de presencia policial, la manifestación continuaba. 

Después de difundido el pedido de David, un grupo mayor de agentes policiales ayudó a liberar la vía, así lo comentó David quien agradeció al Rotafono de RPP por hacer eco de su reclamo.  

"Gracias por la cobertura, siempre serán la mejor radio del país. Acaban de llegar unos 20 efectivos de la policía y se han dirigido a los manifestantes", expresó. 

David salió desde Iquitos con la intención de llegar a la ciudad de Requena, pero para arribar a su destino final tenía que recorrer la carretera Nauta, vía que conecta las provincias de Maynas y Loreto. 

David salió desde Iquitos con la intención de llegar a la ciudad de Requena, pero no contó con el bloqueo de la zona.
David salió desde Iquitos con la intención de llegar a la ciudad de Requena, pero no contó con el bloqueo de la zona.
Te recomendamos
Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

 San Martín: padre necesita una ambulancia para que su hijo pueda someterse a una resonancia

San Martín: padre necesita una ambulancia para que su hijo pueda someterse a una resonancia

¿Por qué se bloqueó la vía?

En los videos envíados a través del Rotafono de RPP, se pudo observar una fila muy larga de llantas quemadas mientras padres de familia arengaban y reclamaban la construcción de un colegio en la zona. 

David Chihuán afirmó que, en un primer momento, policías que estaban en una camioneta aconsejaron a los pasajeros varados a pedir permiso a los manifestantes para que pasen por la zona. 

David hizo un llamado a través de Rotafono de RPP a las autoridades para que acudan más agentes policiales y puedan despejar la zona y brindar la seguridad necesaria. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Loreto protestas Rotafono Iquitos
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

 Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

 Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

 Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot