Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

Efectivos de la Policía Nacional despejaron la carretera Iquitos-Nauta, en la región Loreto, luego de que un grupo de padres de familia ocupara la vía por más de dos horas para exigir la reconstrucción de un un colegio.
A las seis de la mañana, David Chihuán se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el bloqueo de carretera Iquitos-Nauta. El ciudadano contó que la situación en la vía era de incertidumbre, pues a pesar de presencia policial, la manifestación continuaba.
Después de difundido el pedido de David, un grupo mayor de agentes policiales ayudó a liberar la vía, así lo comentó David quien agradeció al Rotafono de RPP por hacer eco de su reclamo.
"Gracias por la cobertura, siempre serán la mejor radio del país. Acaban de llegar unos 20 efectivos de la policía y se han dirigido a los manifestantes", expresó.
David salió desde Iquitos con la intención de llegar a la ciudad de Requena, pero para arribar a su destino final tenía que recorrer la carretera Nauta, vía que conecta las provincias de Maynas y Loreto.
En los videos envíados a través del Rotafono de RPP, se pudo observar una fila muy larga de llantas quemadas mientras padres de familia arengaban y reclamaban la construcción de un colegio en la zona.
David Chihuán afirmó que, en un primer momento, policías que estaban en una camioneta aconsejaron a los pasajeros varados a pedir permiso a los manifestantes para que pasen por la zona.
David hizo un llamado a través de Rotafono de RPP a las autoridades para que acudan más agentes policiales y puedan despejar la zona y brindar la seguridad necesaria.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.