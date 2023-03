Pachacámac: ciudadana denuncia acumulación de basura en los alrededores de Mina Perdida

Mira también Lambayeque: ciudadana pide traslado a un hospital tras sufrir accidente en una carretera que se colapsó

Soluciones para proteger el monumento

“Llegando por la av. Casa Hacienda hay un montículo de basura, desmonte, muchas personas purgan la basura, lo dejan abierto, está lleno de moscas, incluso la queman. Hay como si fuese una fosa al fondo, donde se ve que tiran desmonte”, declaró Marilin Tarazona.

Del mismo modo, agregó que la gente no hace caso a los avisos de la municipalidad y que el camión de basura pasa solo los martes y sábados, y en algunas ocasiones no se aparece. “En este monumento no hay ninguna vigilancia, ni Serenazgo, ni la Policía, manifestó la señora.

Por todo ello, la mujer exhortó a que la autoridad distrital se hagan cargo del problema de manera completa, idear una manera de que más personas no boten basura en el monumento y protegerlo, porque se trata de un mítico sitio arqueológico.