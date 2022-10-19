menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Pachacámac: pobladores reportan acumulación de basura hace tres semanas

Rotafono de RPP | Según Mercedes Lazo, esta no sería la primera vez que el camión de basura no pasa por la avenida Víctor Malásquez en el distrito limeño de Pachacámac.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mercedes Lazo hace un llamado a la Municipalidad de Pachacámac para que puedan recoger cuando antes la basura en la zona.

Mercedes Lazo hace un llamado a la Municipalidad de Pachacámac para que puedan recoger cuando antes la basura en la zona.

Mercedes Lazo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura hace tres semanas en el distrito limeño de Pachacamac. Los vecinos temen que esta situación se convierta en un foco infeccioso.

Según Mercedes, esta no sería la primera vez que el camión de basura no pasa por la avenida Víctor Malásquez. La vecina afirma que el olor en la zona se hace cada vez más insoportable. 

“La gente tiene que votar, lamentablemente, sus residuos porque no pasa el camión recolector hace más de tres semanas  por nuestras casas, entonces lamentablemente la gente vota ahí su basura que no debería darse”, afirma Mercedes. 

Te recomendamos
Sedapal supervisa trabajos en planta PROVISUR tras falla eléctrica que afectó suministro de agua en balnearios del sur de Lima

Sedapal supervisa trabajos en planta PROVISUR tras falla eléctrica que afectó suministro de agua en balnearios del sur de Lima

 Comas: familia busca a perrita que se perdió cuando era llevada a recibir un baño medicado en una veterinaria

Comas: familia busca a perrita que se perdió cuando era llevada a recibir un baño medicado en una veterinaria

Mercedes Lazo dijo que se han tratado de comunicar con la Municipalidad de Pachacámac, pero no han logrado tener éxito y temen la llegada de roedores en la zona. 

“La Municipalidad de Pachacámac no está cumpliendo con el recojo de residuos sólidos y siempre es lo mismo, no es la primera vez”, finalizó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Pachacámac basura Rotafono vecinos Acumulación de basura
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Áncash: alertan peligro de derrumbe del local de la Compañía de Bomberos de Chimbote

Áncash: alertan peligro de derrumbe del local de la Compañía de Bomberos de Chimbote

 Cajamarca: instalan huaro en comunidad de Huancamarquilla tras 46 días de aislamiento

Cajamarca: instalan huaro en comunidad de Huancamarquilla tras 46 días de aislamiento

 Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

 Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot