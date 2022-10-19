Pachacámac: pobladores reportan acumulación de basura hace tres semanas

Mercedes Lazo hace un llamado a la Municipalidad de Pachacámac para que puedan recoger cuando antes la basura en la zona.
Mercedes Lazo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la acumulación de basura hace tres semanas en el distrito limeño de Pachacamac. Los vecinos temen que esta situación se convierta en un foco infeccioso.
Según Mercedes, esta no sería la primera vez que el camión de basura no pasa por la avenida Víctor Malásquez. La vecina afirma que el olor en la zona se hace cada vez más insoportable.
“La gente tiene que votar, lamentablemente, sus residuos porque no pasa el camión recolector hace más de tres semanas por nuestras casas, entonces lamentablemente la gente vota ahí su basura que no debería darse”, afirma Mercedes.
Mercedes Lazo dijo que se han tratado de comunicar con la Municipalidad de Pachacámac, pero no han logrado tener éxito y temen la llegada de roedores en la zona.
“La Municipalidad de Pachacámac no está cumpliendo con el recojo de residuos sólidos y siempre es lo mismo, no es la primera vez”, finalizó.
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