Puente Piedra: vecina solicita apoyo por desborde de acequia en la avenida Arequipa

Familias preocupadas por los niños

La señora contó que algunos vecinos de Puente Piedra dicen que el desborde de la zanja se debería a los locales o fábricas que hay en la parte alta. Asimismo, recordó que parte del asunto también es por la invasión de las personas en dicha zona y dijo que antes todo ello era chacra.

"Acá hay niños, ya no es una o dos casas (las perjudicadas), ya son seis, siete u ocho casas. A la mía entró el desagüe. Hice un muro para que no entre, pero tampoco es la cosa, no entra mi carro ni el coche de mi hija. Más arriba hay gente que ha sido perjudicada. Es desde arriba (el problema)", declaró.

"Esa agua apesta como si hubiera un desagüe. Vienen moscas, zancudos, entonces por la salud de nosotros no es dable", comentó. Del mismo modo, indicó que no sirve que la comuna limpie cada mes porque la acequia vuelve a reventar.

También, expresó que el problema tendría muchos años y que se ha ido incrementando con el correr del tiempo. Por ello, pidió que las respectivas autoridades solucionen el tema desde la raíz para que los vecinos ya no vuelvan a verse afectados regularmente y puedan tener una mejor calidad de vida.