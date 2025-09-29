Puno: reportan contaminación del río Torococha que desemboca en el lago Titicaca [VIDEO]

Pedro Escobar Collao se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que el río Torococha, ubicado en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno se encuentra contaminado. El problema es que desemboca en el lago Titicaca, el cual está incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinanpe).

"Miren la gran cantidad de contaminación que va hacia nuestro lago Titicaca. Y así como ese río, hay varios ríos que están, pero en pésimas condiciones", declaró el señor. En las imágenes que compartió se ve una gran cantidad de bolsas de basura y desmonte alrededor del río y en la orilla.

En ese sentido, también se observa que el río tiene dos colores; siendo uno de ellos lo contaminado que está. Además, se ve bolsas, tierra y demás objetos que dañan su ecosistema y emana unos olores nauseabundos que son insoportables para la gente que vive por la zona.