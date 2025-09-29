menu
Municipal y regional

Puno: reportan contaminación del río Torococha que desemboca en el lago Titicaca [VIDEO]

Rotafono de RPP | El lago Titicaca puede resultar perjudicado si no se hace una limpieza urgente al río Torococha, en el cual se observa la presencia de varias bolsas de basura.
| | Victor Pacheco
El señor grabó cómo está el río Torococha en la actualidad
El señor grabó cómo está el río Torococha en la actualidad | Fuente: Rotafono

Pedro Escobar Collao se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que el río Torococha, ubicado en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno se encuentra contaminado. El problema es que desemboca en el lago Titicaca, el cual está incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinanpe).

"Miren la gran cantidad de contaminación que va hacia nuestro lago Titicaca.  Y así como ese río, hay varios ríos que están, pero en pésimas condiciones", declaró el señor. En las imágenes que compartió se ve una gran cantidad de bolsas de basura y desmonte alrededor del río y en la orilla.

En ese sentido, también se observa que el río tiene dos colores; siendo uno de ellos lo contaminado que está. Además, se ve bolsas, tierra y demás objetos que dañan su ecosistema y emana unos olores nauseabundos que son insoportables para la gente que vive por la zona.

Distintos objetos están tirados en el alrededor del río Torococha
Distintos objetos están tirados en el alrededor del río Torococha | Fuente: Rotafono

Río Torococha está lleno de basura

El señor Escobar contó que él mismo fue al río Torococha para limpiarlo, pero dijo que le fue imposible porque está muy contaminado. “Esta labor es titánica y no es para una sola persona. Eso ya corresponde a varios estamentos del estado que no lo hacen”, añadió el ciudadano.

"Dicen que los ríos son las venas de nuestro planeta; o sea, lo que da vida a nuestro mundo, pero miren... qué es esto. Es una lástima ¡Qué pena! Esto ya no es vida", comentó el señor que grabó el video del estado del río Torococha en Juliaca.

El ciudadano hace esta denuncia pública para que las autoridades competentes se pongan en acción lo antes posible y; sobre todo, para que hagan un plan que dure o contrarreste esta contaminación, pues cada cierto tiempo el río y sus alrededores se ensucia.

También hay un puente que cruza el río Torococha que está en mal estado
También hay un puente que cruza el río Torococha que está en mal estado | Fuente: Rotafono

Lago Titicaca puede resultar contiminado

En el video se ve que hay un puente en terrible estado que está encima del río Torococha y los vecinos exigen que construyan uno o lo refuercen porque el que está actualmente puede derrumbarse en cualquier momento. El señor Escobar añadió que las entidades del Estado deben tener o ejercer una política de salubridad para que no pasen estos sucesos.

Los vecinos se encuentran indignados debido a que el lago Titicaca puede salir perjudicado si no se limpia el río mencionado y se hace una inspección en toda la región. Por eso, insisten en que actúen de inmediato y que no se haga más daño a este patrimonio cultural subacuático.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
