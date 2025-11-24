menu
Municipal y regional

Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

Rotafono de RPP | Pobladores también se quejan por la acumulación de desperdicios en algunas cuadras de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Algunos bancos de la Alameda lucen con bolsas de comida y envolturas.

Algunos bancos de la Alameda lucen con bolsas de comida y envolturas. | Fuente: Rotafono

La vecina Erika Yarahuaman se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar el abandono de la Alameda de los Descalzos, ubicada en el distrito limeño del Rímac, la cual está llena de basura y pintas de grafiti. 

La noche del domingo 23 de noviembre, Erika acudió con su mascota a pasearla a la Alameda sin imaginar que observaría bastante pintas de grafitis en los asientos, así como en los carteles informativos de la municipalidad de Lima. 

En algunos bancos, fue la misma situación, pero esta vez con bolsas de comida y envolturas. Erika lamentó mucho el mal estado de la Alameda, considerada como patrimonio cultural de la Nación desde el 2018.  

“Ayer he regresado después de varios meses a pasear mi perrita y me he dado con la sorpresa del estado cómo está la Alameda de los Descalzos, hace unos meses no estaba así, si bien no hay seguridad que resguarde las bancas ni los monumentos, bueno al menos, antes, no estaba sucio. La Alameda está en total estado de abandono”, afirmó Erika. 

No es la única calle con basura

Erika también precisó que las cuadras tres, cuatro y cinco de la avenida Francisco Pizarro hay bolsas de basura acumuladas, lo que ya trae presencia de insectos y malos olores en la zona. 

Erika espera que las autoridades municipales del Rímac acudan a las calles afectadas e inicien un plan de limpieza en la Alameda de los Descalzos, pues teme que esta situación pueda a llegar a convertirse en un foco infeccioso.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
Rímac basura Lima municipalidad quejas vecinos
