Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

La vecina Erika Yarahuaman se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar el abandono de la Alameda de los Descalzos, ubicada en el distrito limeño del Rímac, la cual está llena de basura y pintas de grafiti.

La noche del domingo 23 de noviembre, Erika acudió con su mascota a pasearla a la Alameda sin imaginar que observaría bastante pintas de grafitis en los asientos, así como en los carteles informativos de la municipalidad de Lima.

En algunos bancos, fue la misma situación, pero esta vez con bolsas de comida y envolturas. Erika lamentó mucho el mal estado de la Alameda, considerada como patrimonio cultural de la Nación desde el 2018.

“Ayer he regresado después de varios meses a pasear mi perrita y me he dado con la sorpresa del estado cómo está la Alameda de los Descalzos, hace unos meses no estaba así, si bien no hay seguridad que resguarde las bancas ni los monumentos, bueno al menos, antes, no estaba sucio. La Alameda está en total estado de abandono”, afirmó Erika.

