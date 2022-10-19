menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

Rotafono de RPP | Según el vecino, la situación en el Rímac se ha hecho insostenible por los fuertes olores que hay en la zona y por la presencia de mosquitos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miguel Changa espera que la Municipalidad del Rímac pueda ejecutar un plan de limpieza cuanto antes.

Miguel Changa espera que la Municipalidad del Rímac pueda ejecutar un plan de limpieza cuanto antes.

Miguel Chang Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP  para expresar su preocupación ante los cúmulos de basura que hay en el cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar en el distrito limeño del Rímac

Según el vecino, la situación se ha hecho insostenible por los fuertes olores que hay en la zona y por la presencia de mosquitos. A causa de esta situación, los residentes indican que todo el lugar se ha convertido en un foco infeccioso.

Te recomendamos
Cercado de Lima: familia busca a perrita Moly que desapareció hace tres días

Cercado de Lima: familia busca a perrita Moly que desapareció hace tres días

 San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

Vecinos exigen solución a Municipalidad

Miguel Chang afirmó que esta situación ya la ha comunicado a la Municipalidad del Rímac, pero no tuvo una respuesta exitosa de parte de ellos. 

“En la esquina de la avenida Alcázar, cuadra 11, con Calle 10 en la Florida, Rímac, se ha convertido en un foco infeccioso  de basura,  que atenta contra la salud de los vecinos y el ornato público, el motivo, el camión recolector no pasa por la cuadra uno de la calle 10, originando que los vecinos arrojen en ese lugar”, afirmó el ciudadano.

El señor Miguel espera que la comuna del Rímac pueda ejecutar un plan de limpieza en la zona, pues teme que la acumulación de basura pueda impactar directamente a la salud de los vecinos. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
avenida Alcázar
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

Chiclayo: vecinos reportan colapso de desagüe en calles y baños de la urbanización Santa Victoria

 Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

Rímac: vecinos reportan basura y pintas en la Alameda de los Descalzos

 Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

 Cusco: profesores y alumnos regresaron a la ciudad tras denuncia pública [VIDEO]

Cusco: profesores y alumnos regresaron a la ciudad tras denuncia pública [VIDEO]
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot