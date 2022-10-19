Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

Vecinos exigen solución a Municipalidad

Miguel Chang afirmó que esta situación ya la ha comunicado a la Municipalidad del Rímac, pero no tuvo una respuesta exitosa de parte de ellos.

“En la esquina de la avenida Alcázar, cuadra 11, con Calle 10 en la Florida, Rímac, se ha convertido en un foco infeccioso de basura, que atenta contra la salud de los vecinos y el ornato público, el motivo, el camión recolector no pasa por la cuadra uno de la calle 10, originando que los vecinos arrojen en ese lugar”, afirmó el ciudadano.

El señor Miguel espera que la comuna del Rímac pueda ejecutar un plan de limpieza en la zona, pues teme que la acumulación de basura pueda impactar directamente a la salud de los vecinos.