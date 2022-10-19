Huancavelica: piden rescatar a toro de 400 kilos atrapado por la crecida del río Mantaro

Desde la región Huancavelica, Rolando Bazán se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgentemente el rescate de un toro de 400 kilos que quedó atrapado tras ser arrastrado por la crecida del río Mantaro, en el centro poblado Quintao, distrito de Andaymarca.

Precisó que el animal se encuentra aislado hace más de dos semanas en una zona de difícil acceso, rodeada de abismos y barrancos cerca de la represa Cerro del Águila.

“No hay accesibilidad para entrar, no hay camino para sacarlo. Es un lugar de abismo y no se puede sacar el toro. Estamos preocupados, hemos intentado sacarlo entre varias personas y no podemos, necesitamos su ayuda”, explicó.

Rolando Bazán hace un llamado desesperado a las autoridades, rescatistas y a los policías para intervenir antes de que el toro de su madre muera por falta de alimento, por lo que pide una evacuación aérea mediante el uso de un helicóptero y mallas.

“Necesito su ayuda. Hace dos semanas el río Mantaro estaba bien caudaloso y lo ha arrastrado el torito que estaba en el borre de río, lo ha llevado y lo ha aislado donde que una persona que no puede entrar”, solicitó.