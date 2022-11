Vecinos denuncian que cementerio está abandono y tumbas son profanadas en San Juan de Lurigancho

Protesta contra la municipalidad

“Se supone que iba a asumir todos los servicios del cementerio, la administración, la limpieza, pero han pasado muchos años y está abandonado. Tenemos nosotros nuestros difuntos y no hay apoyo, no se sabe quién es la persona que queda a cargo, ya no hacen entierros, y está lleno de gente de mal vivir”, sostuvo el señor.

“Cuando vamos a visitar a nuestros difuntos está hecho una desgracia. Hemos venido los deudos a hacer una marcha a la municipalidad para que nos brinde el apoyo respectivo o que nos de una solución”, agregó el señor Marco.

Este problema no es reciente, ya que viene ocurriendo desde hace años y ninguna autoridad ha hecho nada. Por eso, varios vecinos se acercaron al cementerio para exigir a la comuna que se haga cargo del lugar y puedan visitar nuevamente a sus seres queridos y que no esté mas en un estado deplorable.