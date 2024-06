San Juan de Miraflores: vecinos denuncian gran presencia de ambulantes en la calle La Floresta [VIDEO]

Los vecinos que viven en la calle La Floresta, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias para expresar su malestar y preocupación ante la presencia de ambulantes en la zona.



Esta situación, según los residentes, se repite desde hace años, y ya han enviado cartas a la Municipalidad de su distrito; sin embargo, no notan alguna diferencia. Asimismo, indican que esta situación se hace insostenible debido a la bulla que se produce en el lugar.



“Nosotros, los vecinos de allí, hace muchos años tenemos problemas porque hay una vía que ha sido tomada por los ambulantes, (...) nosotros no conocemos el Serenazgo, no hay limpieza pública, lo único que pasa por ahí es el camión de la basura por las noches, pero lo que más recoge es la basura que deja el ambulante”, indica Lucía Coronel.