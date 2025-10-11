menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Vecinos de SJM denuncian que camiones de basura no pasan por varias calles del distrito desde hace dos semanas

Rotafono de RPP | Celia Chávez contó que las calles afectadas son Enrique Oppenheimer, Manuel Wagner, Pedro Silva, así como la avenida Pedro Miotta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Celia afirmó que han tratado de contactar con el serenazgo pero no tuvieron éxito en las respuestas.

Celia afirmó que han tratado de contactar con el serenazgo pero no tuvieron éxito en las respuestas.

Celia Chávez, vecina de San Juan de Miraflores (SJM), se comunicó con el Rotafono de RPP, para denunciar que los camiones de basura no pasan desde hace dos semanas por diversas calles del distrito.

La mujer contó que las calles afectadas son Enrique Oppenheimer, Manuel Wagner, Pedro Silva, así como la avenida Pedro Miotta (a la altura del ingreso de la Panamericana Sur).

“Hace más de dos semanas, no pasa el camión de basura; y, si ves las fotos, tenemos acumulada basura en calles principales, como el ingreso a la Panamericana Sur. Hay accesos que no podemos ingresar, porque está lleno de basura, no sabemos qué hacer”, afirmó Celia.

Te recomendamos
Jofran, el niño peruano que rifó su bicicleta para poder viajar a concurso mundial de matemáticas ganó el oro

Jofran, el niño peruano que rifó su bicicleta para poder viajar a concurso mundial de matemáticas ganó el oro

 Ate: vecinos advierten peligro de accidentes de tránsito ante falta de tapa en canal de regadío

Ate: vecinos advierten peligro de accidentes de tránsito ante falta de tapa en canal de regadío

Celia afirmó que sus vecinos han tratado de contactar con el Serenazgo de SJM, pero no han tenido respuesta. Según la mujer, hace meses, los camiones de basura pasaban hasta tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes).

“Hay perros y gatos callejeros que están orinando y rompiendo las bolsas. (...) No hay ninguna notificación que nos haga la Municipalidad de San Juan de Miraflores, no sabemos qué hacer”, finalizó Celia.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Puno: reportan contaminación del río Torococha que desemboca en el lago Titicaca [VIDEO]

Puno: reportan contaminación del río Torococha que desemboca en el lago Titicaca [VIDEO]

 Chiclayo: familia pide justicia para joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en Cayaltí

Chiclayo: familia pide justicia para joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en Cayaltí

 Puente Piedra: vecinos reportan que árbol tallado cayó sobre reja de condominio y la derribó

Puente Piedra: vecinos reportan que árbol tallado cayó sobre reja de condominio y la derribó

 Piura: agricultores de Cahingará piden ayuda tras daños a sembríos de maíz por fuertes vientos

Piura: agricultores de Cahingará piden ayuda tras daños a sembríos de maíz por fuertes vientos
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot