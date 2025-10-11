Vecinos de SJM denuncian que camiones de basura no pasan por varias calles del distrito desde hace dos semanas

Celia Chávez, vecina de San Juan de Miraflores (SJM), se comunicó con el Rotafono de RPP, para denunciar que los camiones de basura no pasan desde hace dos semanas por diversas calles del distrito.

La mujer contó que las calles afectadas son Enrique Oppenheimer, Manuel Wagner, Pedro Silva, así como la avenida Pedro Miotta (a la altura del ingreso de la Panamericana Sur).

“Hace más de dos semanas, no pasa el camión de basura; y, si ves las fotos, tenemos acumulada basura en calles principales, como el ingreso a la Panamericana Sur. Hay accesos que no podemos ingresar, porque está lleno de basura, no sabemos qué hacer”, afirmó Celia.