Surco: vecinos de diferentes zonas reportan destrucción de distintos parques [VIDEO]

Vecinos indignados por destrucción de parques

Tania Mesías es una vecina de Surco que vive a la altura de la Prolongación de la avenida Paseo de la República, cerca al colegio Champagnat. Ella compartió fotos y videos al respecto del estado de los parques arrasados por la comuna limeña.

La señora contó que los parques Pléyades y Malvinas estaban cercados por una reja para evitar que personas entren y tomen bebidas alcohólicas o cometan algún acto de vandalismo ahí. Sin embargo, todo eso fue destruido por la municipalidad de la capital.

"No entendemos por qué esta actitud del alcalde de Lima. No estamos en contra de las mejoras o de que amplíen la Vía Expresa, pero de esta manera no", sostuvo la mujer. Del mismo modo contó, que algunos colegios utilizaban estos parques para que sus alumnos hagan educación física.

Decenas de estudiantes se han quedado sin su campo de entrenamiento; así como, todos los jóvenes que acudían ahí para realizar deporte. Por ello, hizo un llamado público para que las personas que defienden las áreas verdes se pronuncien y los apoyen.