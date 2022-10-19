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Municipal y regional

Tumbes: docentes jubilados reclaman pago de CTS en gobierno regional

Rotafono de RPP | Los profesores cesantes de Tumbes solicitan el apoyo de las autoridades regionales y del Ministerio de Educación para que respondan ante el retraso del pago de sus CTS.
| | Laura Urbina Saldaña
La UGEL Tumbes no cumple con el pago de nuestra CTS, a pesar de que ya hemos cesado en nuestras funciones, dijeron los docentes jubilados.

La UGEL Tumbes no cumple con el pago de nuestra CTS, a pesar de que ya hemos cesado en nuestras funciones, dijeron los docentes jubilados. | Fuente: Cortesía

Un grupo de 22 docentes jubilados realiza una protesta en las instalaciones del Gobierno Regional de Tumbes para reclamar el pago de sus CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) que les adeudan desde el 2025. 

"Somos 22 docentes jubilados que, tras toda una vida de servicio a la educación, nos encontramos en el abandono. La UGEL Tumbes no cumple con el pago de nuestra CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), a pesar de que ya hemos cesado en nuestras funciones", expresó Doris Rengifo. 

Ella y sus compañeros solicitan el dinero de su CTS para sostener la compra de sus medicinas y alimentos. 

“Somos adultos mayores que dependemos de ese pago para medicinas y sustento diario. El Ministerio de Educación y el MEF ya deberían haber gestionado estos fondos, pero en la región no nos dan solución”, explicó.

Los profesores cesantes piden el apoyo de las autoridades locales y el Ministerio de Educación para que respondan ante el retraso del desembolso de su CTS. 

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