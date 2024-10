Villa El Salvador: vecinos reportan desmonte y grandes cúmulos de basura cerca de colegios

Vecinos y padres de familia del distrito limeño de Villa El Salvador se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar los grandes cúmulos de basura y desmontes de tierra que se acopian cerca de dos instituciones educativas, en la cuadra once de la avenida Jorge Chávez.



Cada día se hace más insostenible la situación que viven los vecinos, según comentó un residente, quien no se explica por qué no se tiene un plan de limpieza para la zona, desde donde emana un horrible olor por los alimentos putrefactos.



Asimismo, los padres dijeron que hay dos escuelas cerca de los desechos y temen por la salud de los niños, quienes dentro de su horario escolar ingieren alimentos y se ven afectados por los fuertes olores del lugar aledaño.



Un conductor que transita por la zona indicó que la vía es muy difícil de pasar debido al basural que roza la parte baja de su carro, por lo que espera que la situación mejore.



Los vecinos hacen un llamado a la Municipalidad de Villa El Salvador para que puedan limpiar el lugar y tengan un plan a largo plazo, pues indican que las personas también dejan sus bolsas.