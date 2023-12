Áncash: director de escuela en Nuevo Moro pide ayuda tras reportar constantes robos

Melver Ponce Alvarez es el director de la institución educativa 88414, ubicada en el asentamiento humano Nuevo Moro, distrito de Moro, provincia de Santa, región Áncash. Él se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que el establecimiento sufrió un robo este último domingo en la madrugada.

El señor contó que esta es la segunda vez que la escuela que dirige es víctima de estos ataques. Asimismo, recalcó que la escuela no tiene personal administrativo ni de guardianía; por lo que no tienen las herramientas ni personas que brinden seguridad los fines de semanas, que son los días que no trabajen.

El director hizo la denuncia policial respectiva, pero exhortó a que las autoridades correspondientes inicien los trabajos de investigación para dar con los malhechores y, si es posible, encontrar los objetos robados, ya que son de máxima utilidad para que los jóvenes sigan sus clases.