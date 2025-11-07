menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Seguridad Ciudadana

Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Rotafono de RPP | Padre de familia denuncia ser víctima de extorsión y pide que la PNP identifique y capture a los hampones que con engaños le sustrajeron su vehículo en el distrito arequipeño de Cayma.
| | Laura Urbina Saldaña
Padre de familia recibe amenazas y llamadas para que le entreguen su vehículo a cambio de dinero.

Padre de familia recibe amenazas y llamadas para que le entreguen su vehículo a cambio de dinero. | Fuente: Rotafono

Un padre de familia denunció que es víctima de extorsión por delincuentes que le exigen el pago de cinco mil soles para devolver su miniván, la cual le robaron el 31 de octubre frente al local de la Policía de Turismo, en el distrito de Cayma, región Arequipa

Walter denunció que un supuesto empresario lo contactó para fingir el interés de alquilar su vehículo, quien lo citó el último viernes, a las seis de la tarde, en el puente Chilina, para concretar el acuerdo y llevarse la unidad vehicular, color plata, de placa BEN-193.

Sin embargo, al lugar llegó una mujer identificada como Carla Cortez Moreno, quien supuestamente le puso un somnífero para luego desaparecer con el vehículo cuando se encontraba inconsciente, según manifestó el denunciante a la Policía Nacional. 

Tras el robo y desde el último miércoles, Walter recibe amenazas y llamadas para que le entreguen su vehículo a cambio de dinero.

El caso ha sido denunciado ante la Policía Nacional, pero hasta el momento no hay resultados y siguen atemorizándolo, según afirmó Walter.

La víctima ha pedido cámaras de video de la comisaría de Turismo para que se identifique a las personas involucradas en el robo de su herramienta de trabajo y se capture a los extorsionadores.

Te recomendamos
Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

 Piura: madre pide traslado de su hijo de cinco años con hidrocefalia a hospital de Lima

Piura: madre pide traslado de su hijo de cinco años con hidrocefalia a hospital de Lima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Robo de miniván Extorsiones Rotafono Arequipa Cayma Policía Nacional Inseguridad ciudadana
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

 San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

 Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio

Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio

 Santa Anita: joven necesita operación a la pierna tras ser atacado de bala por ladrón en pollería [VIDEO]

Santa Anita: joven necesita operación a la pierna tras ser atacado de bala por ladrón en pollería [VIDEO]
Otros casos similares
Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema

Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema
Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot