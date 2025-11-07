Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Un padre de familia denunció que es víctima de extorsión por delincuentes que le exigen el pago de cinco mil soles para devolver su miniván, la cual le robaron el 31 de octubre frente al local de la Policía de Turismo, en el distrito de Cayma, región Arequipa.

Walter denunció que un supuesto empresario lo contactó para fingir el interés de alquilar su vehículo, quien lo citó el último viernes, a las seis de la tarde, en el puente Chilina, para concretar el acuerdo y llevarse la unidad vehicular, color plata, de placa BEN-193.

Sin embargo, al lugar llegó una mujer identificada como Carla Cortez Moreno, quien supuestamente le puso un somnífero para luego desaparecer con el vehículo cuando se encontraba inconsciente, según manifestó el denunciante a la Policía Nacional.

Tras el robo y desde el último miércoles, Walter recibe amenazas y llamadas para que le entreguen su vehículo a cambio de dinero.

El caso ha sido denunciado ante la Policía Nacional, pero hasta el momento no hay resultados y siguen atemorizándolo, según afirmó Walter.

La víctima ha pedido cámaras de video de la comisaría de Turismo para que se identifique a las personas involucradas en el robo de su herramienta de trabajo y se capture a los extorsionadores.