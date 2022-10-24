Ate: delincuentes roban por quinta vez en comedor popular de Huaycán

Delincuentes robaron por quinta vez alimentos y balones de gas en el comedor popular “Virgen de Otuzco” de Huaycán, en el distrito limeño de Ate. El hecho provocó que las madres de familia cocinen a leña los alimentos de los beneficiarios.

A través del Rotafono de RPP, Sonia Camacho contó que un hombre, que ya les ha robado cinco veces en este año, ingresó el martes en la madrugada al comedor, situado en la unidad comunal de vivienda número 16, sustrajo dos balones de gas, un saco de arroz y una olla con víveres, tal como se observa en un video grabado por una cámara de vigilancia.

“Ya son cinco veces que nos está robando la misma persona. En el último robo nos ha llevado dos balones de gas nuevos, una olla llena de víveres y el saco de arroz. Al parecer esta vez ha robado con cómplices ”, mencionó.

Carla dijo que, tras el hurto de los balones de gas, las socias tienen que cocinar a leña para brindar los almuerzos de más de 100 beneficiarios, entre ellos adultos mayores, quienes reciben sus raciones de manera gratuita.