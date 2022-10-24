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Seguridad Ciudadana

Ate: delincuentes roban por quinta vez en comedor popular de Huaycán

Rotafono de RPP | El hurto de dos balones de gas provocó que las madres de familia cocinen a leña los alimentos de los más de 100 beneficiarios del comedor "Virgen de Otuzco" en el distrito limeño de Ate.
| | Laura Urbina Saldaña
El robo de balones de gas provocó que las madres de familia cocinen a leña los alimentos de los beneficiarios.
El robo de balones de gas provocó que las madres de familia cocinen a leña los alimentos de los beneficiarios.

Delincuentes robaron por quinta vez alimentos y balones de gas en el comedor popular “Virgen de Otuzco” de Huaycán, en el distrito limeño de Ate. El hecho provocó que las madres de familia cocinen a leña los alimentos de los beneficiarios.

A través del Rotafono de RPP, Sonia Camacho contó que un hombre, que ya les ha robado cinco veces en este año, ingresó el martes en la madrugada al comedor, situado en la unidad comunal de vivienda número 16, sustrajo dos balones de gas, un saco de arroz y una olla con víveres, tal como se observa en un video grabado por una cámara de vigilancia.

“Ya son cinco veces que nos está robando la misma persona. En el último robo nos ha llevado dos balones de gas nuevos, una olla llena de víveres y el saco de arroz. Al parecer esta vez ha robado con cómplices ”, mencionó.

Carla dijo que, tras el hurto de los balones de gas, las socias tienen que cocinar a leña para brindar los almuerzos de más de 100 beneficiarios, entre ellos adultos mayores, quienes reciben sus raciones de manera gratuita. 

Cámara de video captó el momento en el que un hombre se lleva los balones de gas del comedor “Virgen de Otuzco” de Huaycán.
Cámara de video captó el momento en el que un hombre se lleva los balones de gas del comedor “Virgen de Otuzco” de Huaycán.

Piden más seguridad y sanción para ladrón reincidente

La señora Carla dijo que, a pesar de contar con cámaras de seguridad, los robos no han cesado, por lo que pide que se refuerce el patrullaje de la Policía y Seguridad Ciudadana por la zona.

Hay que precisar que el hombre fue detenido por efectivos de la Policía Nacional. Las madres de familia y beneficiarios del comedor “Virgen de Otuzco” esperan una drástica sanción al hombre que constantemente les roba sus utensilios de cocina y alimentos, dejándoles sin comer a las personas que viven en situación de pobreza.   

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