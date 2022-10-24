Cañete: piden presencia de fiscalía para recoger cadáver de joven asesinado a balazos tras asalto

Luis Rocha pide justicia y que se acerquen las autoridades, ya que su hijo se encuentra en medio de la pista, y aún no se realizan las diligencias. | Fuente: Rotafono
Luis Rocha denunció que su hijo Paul Maurice Rocha Huarcaya, de 24 años, comerciante independiente, fue asesinado a balazos, tras resistirse a un asalto, a las seis de la mañana, en el anexo Cuiva, en el distrito de San Vicente de Cañete, pero hasta el momento ni la fiscalía ni los peritos de Criminalística a Policía Nacional se acercan a la zona del crimen.
Anoche el joven salió a jugar partido, luego se fue a tomar con sus amigos al bulevar de Cañete y al regresar a su casa lo asesinaron, según contó su padre Luis Rocha.
“Mi hijo fue asesinado porque le quisieron sustraer sus pertenencias. Él ha estado jugando partido. Después se fue con unos amigos a la calle de bulevar y de ahí ha tomado un carro, después se lo han llevado y lo han matado porque no han podido sustraer su dinero”, contó entre lágrimas.
Luis Rocha pide justicia y que se acerquen las autoridades, ya que su hijo se encuentra en medio de la pista, y aún no se realizan las diligencias que permitan dar con los responsables.
"Solamente pedimos que los peritos lleguen a la zona. Su madre está destrozada acá viendo a su hijo que está tirado en el en medio de la calle que ni siquiera nadie lo viene a recoger. ¡Pedimos justicia, por favor. Justicia! Hasta el momento no llegan los peritos ni la fiscalía de turno para el levantamiento del cuerpo”, expresó con angustia.
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