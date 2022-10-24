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Seguridad Ciudadana

Cañete: piden presencia de fiscalía para recoger cadáver de joven asesinado a balazos tras asalto

Rotafono de RPP | El cuerpo sin vida de Paul Rocha Huarcaya se encuentra en la vía pública en el anexo de Cuiva, en el distrito de Cañete, desde las seis de mañana. Su familia pide justicia, ya que aún no se acercan las autoridades.
| | Laura Urbina Saldaña
Luis Rocha pide justicia y que se acerquen las autoridades, ya que su hijo se encuentra en medio de la pista, y aún no se realizan las diligencias.

Luis Rocha pide justicia y que se acerquen las autoridades, ya que su hijo se encuentra en medio de la pista, y aún no se realizan las diligencias. | Fuente: Rotafono

Luis Rocha denunció que su hijo Paul Maurice Rocha Huarcaya, de 24 años, comerciante independiente, fue asesinado a balazos, tras resistirse a un asalto, a las seis de la mañana, en el anexo Cuiva, en el distrito de San Vicente de Cañete, pero hasta el momento ni la fiscalía ni los peritos de Criminalística a Policía Nacional se acercan a la zona del crimen.

Anoche el joven salió a jugar partido, luego se fue a tomar con sus amigos al bulevar de Cañete y al regresar a su casa lo asesinaron, según contó su padre Luis Rocha.

“Mi hijo fue asesinado porque le quisieron sustraer sus pertenencias. Él ha estado jugando partido. Después se fue con unos amigos a la calle de bulevar y de ahí ha tomado un carro, después se lo han llevado y lo han matado porque no han podido sustraer su dinero”, contó entre lágrimas.

Luis Rocha pide justicia y que se acerquen las autoridades, ya que su hijo se encuentra en medio de la pista, y aún no se realizan las diligencias que permitan dar con los responsables.

"Solamente pedimos que los peritos lleguen a la zona. Su madre está destrozada acá viendo a su hijo que está tirado en el en medio de la calle que ni siquiera nadie lo viene a recoger. ¡Pedimos justicia, por favor. Justicia! Hasta el momento no llegan los peritos ni la fiscalía de turno para el levantamiento del cuerpo”, expresó con angustia. 

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