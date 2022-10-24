menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Seguridad Ciudadana

Canta: roban de camión de papas valorizado en 40 mil soles y piden dinero para devolverlo

Rotafono de RPP | Cinco delincuentes armados golpearon al conductor, le robaron sus pertenencias y le quitaron el vehículo con el cargamento de papas en la provincia limeña de Canta.
| | Laura Urbina Saldaña
La víctima ha recibido llamadas extorsivas en los que los delincuentes piden dinero a cambio de entregar el camión con la mercadería.

La víctima ha recibido llamadas extorsivas en los que los delincuentes piden dinero a cambio de entregar el camión con la mercadería.

Un transportista denunció que fue víctima de un violento asalto ocurrido el martes del 12 de enero en el distrito y provincia limeña de Canta, en el que cinco delincuentes armados robaron el camión cargado de papas valorizado en 40 mil soles. Los hampones exigen el pago de dinero a cambio de devolver el vehículo. 

El conductor dijo a la Policía Nacional que los ladrones lo golpearon y lo ataron de las manos para robarle el vehículo, nueve mil soles en efectivo, tarjetas bancarias, celulares y diversos objetos personales. 

La víctima trasladaba un cargamento de papas de la región Huánuco con destino al distrito limeño de Comas; sin embargo, en el sector de Yaso, en Canta, un auto le cerró el paso y de inmediato bajaron cinco hombres, quienes se apoderaron del camión. 

Los delincuentes lo abandonaron en un anexo del distrito de Santa Rosa de Quives, como referencia orillas del río chillón, donde le despojaron de sus pertenencias. 

Tras el robo, la víctima ha recibido llamadas extorsivas en los que los delincuentes solicitan dinero a cambio de entregar el camión con la mercadería de placa ACI 727, de color celeste con blanco. 

La familia del agraviado ha pedido de la Policía Nacional que realice las investigaciones para identificar y capturar a los hampones, quienes han despojado de su única herramienta de trabajo al conductor y generado una grave crisis económica. 

Te recomendamos
Callao: peruanos llegaron a Lima luego de estar varados por protestas en Bolivia | VIDEO

Callao: peruanos llegaron a Lima luego de estar varados por protestas en Bolivia | VIDEO

 Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en el parque Fátima

Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en el parque Fátima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Robo de camión Asaltan a conductor de camión Rotafono Inseguridad Ciudadana Canta Comas Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

 Rímac: delincuentes disparan contra taller de madre de familia extorsionada

Rímac: delincuentes disparan contra taller de madre de familia extorsionada

 San Juan de Lurigancho: roban bicicleta a niño con síndrome de Down usada para su terapia

San Juan de Lurigancho: roban bicicleta a niño con síndrome de Down usada para su terapia

 Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada
Otros casos similares
Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema

Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema
Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot