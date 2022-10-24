Canta: roban de camión de papas valorizado en 40 mil soles y piden dinero para devolverlo

Un transportista denunció que fue víctima de un violento asalto ocurrido el martes del 12 de enero en el distrito y provincia limeña de Canta, en el que cinco delincuentes armados robaron el camión cargado de papas valorizado en 40 mil soles. Los hampones exigen el pago de dinero a cambio de devolver el vehículo.

El conductor dijo a la Policía Nacional que los ladrones lo golpearon y lo ataron de las manos para robarle el vehículo, nueve mil soles en efectivo, tarjetas bancarias, celulares y diversos objetos personales.

La víctima trasladaba un cargamento de papas de la región Huánuco con destino al distrito limeño de Comas; sin embargo, en el sector de Yaso, en Canta, un auto le cerró el paso y de inmediato bajaron cinco hombres, quienes se apoderaron del camión.

Los delincuentes lo abandonaron en un anexo del distrito de Santa Rosa de Quives, como referencia orillas del río chillón, donde le despojaron de sus pertenencias.

Tras el robo, la víctima ha recibido llamadas extorsivas en los que los delincuentes solicitan dinero a cambio de entregar el camión con la mercadería de placa ACI 727, de color celeste con blanco.

La familia del agraviado ha pedido de la Policía Nacional que realice las investigaciones para identificar y capturar a los hampones, quienes han despojado de su única herramienta de trabajo al conductor y generado una grave crisis económica.

