Canta: se roban un camión en el tramo de Cullhuay que transportaba fertilizante a Huánuco

¿Cómo y dónde ocurrió el robo?

Su hija Flor Sacramento contó que el conductor se encontraba en plena carretera rumbo a Huánuco y al promediar las 8.00 p. m. fue interceptado por dos autos de color plomo, de los cuales bajan cuatro hombres y dos mujeres, todos armados. Ellos dispararon siete veces contra el camión hasta que se detenga totalmente.

Luego de esta escena, botan al conductor a la cabina y uno de los malhechores toma el volante para desviarse de la ruta hacia un sitio descampado, cerca de la Cordillera de la Viuda. Luego, descargan la mercadería en la misma pista y regresan a Cullhuay para dejar ahí a la persona que conducía.

El señor Dario señaló que el conductor fue agredido y que no supieron más del camión; solo que un hombre y una mujer se lo llevaron rumbo a la capital limeña. Cabe mencionar que el vehículo transportaba fertilizante y abono para sembrío de papa a la ciudad de Panao, en Huánuco.