Canta: se roban un camión en el tramo de Cullhuay que transportaba fertilizante a Huánuco

Este es el camión que se robaron en la provincia limeña de Canta | Fuente: Rotafono
Dario Sacramento Quito es el dueño de un camión que hacía la ruta Lima-Huánuco para llevar fertilizantes. Sin embargo, la noche del pasado viernes 27 de marzo este vehículo fue robado por un grupo de delincuentes. El señor se puso en contacto con el Rotafono de RPP para hacer esta denuncia pública.
El ciudadano comentó que dicho camión es su sustento económico; por ello, pide apoyo de las autoridades respectivas para que atrapen a los ladrones y pueda recuperar el carro. Este suceso ocurrió en la carretera Canta-Huayllay, exactamente en el tramo de la localidad de Cullhuay, ubicado en el distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.
La familia afectada pide apoyo para recuperar su herramienta de trabajo | Fuente: Rotafono
Su hija Flor Sacramento contó que el conductor se encontraba en plena carretera rumbo a Huánuco y al promediar las 8.00 p. m. fue interceptado por dos autos de color plomo, de los cuales bajan cuatro hombres y dos mujeres, todos armados. Ellos dispararon siete veces contra el camión hasta que se detenga totalmente.
Luego de esta escena, botan al conductor a la cabina y uno de los malhechores toma el volante para desviarse de la ruta hacia un sitio descampado, cerca de la Cordillera de la Viuda. Luego, descargan la mercadería en la misma pista y regresan a Cullhuay para dejar ahí a la persona que conducía.
El señor Dario señaló que el conductor fue agredido y que no supieron más del camión; solo que un hombre y una mujer se lo llevaron rumbo a la capital limeña. Cabe mencionar que el vehículo transportaba fertilizante y abono para sembrío de papa a la ciudad de Panao, en Huánuco.
La familia asaltada hace un llamado para que los transportistas y ciudadanos que transitan por la zona de Canta y las entradas a Lima Norte tengan cuidado y estén alertas a cualquier movimiento sospechoso. Asimismo, solicitan a la policía que haga las averiguaciones correspondientes para poder recuperar su instrumento de trabajo.
El camión robado es de la marca Isuzu, placa BUM870, cabina blanca, barandas rojas y carpa azul. Además, tiene una imagen de Cristo en la parte trasera. Para cualquier información al respecto acudir a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y poder ayudar con la denuncia.
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