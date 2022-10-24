Carabayllo: extorsionadores detonan explosivo en consultorio de fisioterapia

Una familia denunció que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en su consultorio de fisioterapia, situado en el distrito limeño de Carabayllo. Los extorsionadores exigen el pago 35 mil soles.

Una cámara de video captó el momento del ataque, cuando uno de los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dejó el explosivo prendido en la puerta del inmueble de segundo piso.

Después del ataque, la víctima recibió mensajes de texto amenazantes en el que le piden 35 mil soles a cambio de parar con los atentados.

El denunciante dijo que hace tres meses recibió un mensaje de extorsión de la autodenominada banda delictiva "Mafia del monstruo", demandando 35 mil soles. Reveló que en su momento denunció el hecho en la Policía Nacional, pero le recomendaron ignorar las amenazas.

La familia se encuentra asustada y pide la ayuda de la Policía Nacional para que se identifique y capture lo más pronto posible a los extorsionadores.

Además, demanda que se le brinde seguridad para evitar otro atentado, puesto que los maleantes envían videos de la zona donde vive y amenazan con atentar contra la vida de sus parientes.